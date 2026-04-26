Grave incidente a Policoro, morto un 35enne del posto

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A perdere la vita è un 35enne di Policoro morto nell’incidente frontale avvenuto in via Lido; ferito il conducente dell’altra auto

Incidente mortale nella serata di ieri in via Lido a Policoro. Sul viale che porta al lido del comune jonico all’incrocio tra via Gorizia e via Trento l’impatto mortale. A perdere la vita il 35enne Giambattista Mele che a bordo della sua auto, un’Alfa 147, si è scontrato violentemente contro un furgone Daily. L’impatto, secondo le prime ricostruzioni ancora al vaglio degli inquirenti, sarebbe stato particolarmente violento tanto da far ipotizzare tra le possibili cause la velocità. Sulla strada un cumulo di lamiere.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che nulla ha potuto. Il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente a causa delle gravi ferite riportate dall’uomo. L’altro conducente invece, trasportato al pronto soccorso “Giovanni Paolo II” di Policoro per gli accertamenti sanitari. Presenti anche vigili del fuoco e carabinieri impegnati nei rilievi necessari a chiarire con precisione l’esatta dinamica del terribile sinistro e verificare eventuali responsabilità.

La circolazione lungo il tratto interessato ha subìto rallentamenti significativi, con le pattuglie impegnate a gestire il traffico e a mettere in sicurezza l’area dove in poco tempo si sono portati molti cittadini che hanno appreso del terribile incidente. In poco tempo la notizia si è diffusa nel comune jonico, dove Giambattista Mele era conosciuto da tutti come un bravo ragazzo e di famiglia stimata. L’ennesima tragedia della strada lascia sgomento un intero territorio, ancora una volta chiamato a fare i conti con una giovane vita spezzata sull’asfalto.

Il tratto di strada su cui è avvenuto l’incidente mortale è quello che conduce alla zona marina della cittadina.

Toccherà ora alle forze dell’ordine chiarire le modalità dello scontro che ha colpito la comunità in un punto in cui ieri c’era un traffico rilevante anche per la giornata di festa e il weekend. Due elementi che hanno fatto sì che molta gente raggiungesse la località della costa jonica per una serata all’aperto, in una delle prime giornate più calde dopo giorni di maltempo intenso in tutta la provincia di Matera.