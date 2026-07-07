Matera, smantellata la rete dello spaccio di droga: 4 arrestati, 15 indagati

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Matera, smantellata la rete dello spaccio di droga sulle chat: 4 arresti. 15 persone indagate in totale. Con una netta suddivisione di compiti e ruoli.

Quattro persone agli arresti domiciliari e applicazione dell’obbligo di dimora nel comune di residenza per altre tre. E’ questo di fatto l’esito di un’operazione eseguita dai militari della Guardia di Finanza di Matera che hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera, su richiesta della Procura della Repubblica. Sono in totale una quindicina le persone che sono state indagate per acquisto, detenzione, confezionamento e cessione di sostanze stupefacenti, soprattutto hashish e cocaina. Le indagini hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi di spaccio, approvvigionamento e detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, in un arco temporale significativo e con modalità ritenute dal Gip “indicative di una stabile operatività nel mercato locale degli stupefacenti”.

Le tre persone con obbligo di dimora sono incensurate e hanno anche l’obbligo di firma in caserma. Le indagini però sono ancora in corso per completare meglio il quadro della situazione. Le indagini, condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria, hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di spaccio, approvvigionamento e detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, in un arco temporale significativo e con modalità stabili. C’era una suddivisione di ruoli tra gli indagati: fornitori o punti di approvvigionamento e altri come custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali.

SPACCIO DI DROGA A MATERA, LE CONSEGNE VIA CHAT, IL LINGUAGGIO CRIPTICO, IL COINVOLGIMENTO DI MINORENNI E GLI ARRESTI

Gli ordini e le consegne avvenivano sulle applicazioni di messaggistica istantanea, con linguaggio criptico in cui venivano indicati i luoghi di cessione delle dosi in varie zone della città. In alcuni casi, le condotte sarebbero state commesse in contesti frequentati da giovani o comunque alla presenza di minorenni. Molti sono evidentemente ancora aspetti e particolari che potranno essere approfonditi ma nel frattempo la Procura e la Guardia di Finanza hanno deciso di procedere nei confronti delle persone coinvolte che sono state arrestate o quantomeno sottoposte a misure di controllo della propria libertà come l’obbligo di dimora nel territorio cittadino. Gli elementi raccolti hanno portato alle misure cautelari emesse dal gip di Matera ed eseguite dai finanzieri. L’intervento dei finanziari tiene aperto poi anche il dibattito sull’utilizzo delle sostanze stupefacenti sul territorio e sull’uso che soprattutto i più giovani fanno di questo tipo di sostanze.