Matera, incidente sulla SS7; autoarticolato precipita da cavalcavia, morto 50enne di Taranto

2 minuti per la lettura

Incidente a Matera dove un autoarticolato è precipitato da un cavalcavia sulla SS 7: morto l’autista 50enne, rilievi in corso.

MATERA — Un drammatico incidente stradale si è consumato questa notte, 11 luglio 2026, notte lungo la Strada Statale 7 “Appia”, nei pressi dello svincolo per Matera Centro. Intorno alle ore 2:50, un autoarticolato che viaggiava in corrispondenza del chilometro 570 è precipitato da un cavalcavia dopo aver sfondato le barriere di protezione, finendo la sua corsa al di sotto della carreggiata. Per il conducente del mezzo l’impatto si è rivelato fatale. Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Matera, giunti immediatamente sul luogo del sinistro, hanno lavorato a lungo e in condizioni complesse per tagliare le lamiere dell’abitacolo accartocciato ed estrarre il corpo dell’autista. Nonostante la tempestività dei soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, un cinquantenne residente a Crispiano, in provincia di Taranto.

DINAMICA DA ACCERTARE SULL’INCIDENTE AVVENUTO A MATERA DOVE È MORTO L’AUTISTA 50ENNE: RILIEVI DELLE FORZE DELL’ORDINE IN CORSO

Le cause che hanno portato il pesante autoarticolato a perdere il controllo e a scavalcare il guardrail sono ancora del tutto ignote e in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute in forze le autorità per avviare le indagini e gestire l’emergenza. Polizia Stradale di Matera e Policoro hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Mentre i carabinieri hanno dato supporto delle operazioni di sicurezza e di ausilio alla viabilità. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal colpo di sonno a un malore improvviso del conducente, fino a un possibile guasto meccanico del veicolo.

Le operazioni di soccorso, rimozione dei detriti e messa in sicurezza dell’intera area del cavalcavia sono proseguite per tutta la mattinata. La circolazione stradale nel tratto interessato della SS 7 ha subito pesanti rallentamenti: il transito dei veicoli è stato temporaneamente limitato e consentito su un unico senso di marcia. Le squadre di soccorso, coadiuvate dal personale Anas, rimarranno sul posto fino al completo sgombero della carreggiata inferiore e alla rimozione dei resti dell’autoarticolato tramite l’utilizzo di gru speciali.