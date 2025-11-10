Matera più sicura: nuovi attraversamenti illuminati e videosorveglianza

2 minuti per la lettura

Matera sicura. Il comune potenzia sicurezza e controllo: nuovi sistemi di illuminazione sugli attraversamenti pedonali, sensori smart e una rete ampliata di videosorveglianza. Il sistema sarà completato entro l’anno e vuol contribuire a educare gli automobilisti

«Matera più sicura grazie al nuovo sistema di illuminazione degli attraversamenti pedonali» a cui si aggiunge anche una rete più ampia di videosorveglianza. Lo spiega in un post sui social l’assessore alla Mobilità Daniele Fragasso che annuncia così una misura significativa che sarà completata entro la fine dell’anno.

MATERA SICURA, NUOVI 14 SISTEMI, L’ANNUNCIO DELL’ASSESSORE FRAGASSO

In tutto saranno 14 i nuovi sistemi, con i quattro già programmati nel 2024. Ad aumentare la sicurezza ci saranno anche sensori per individuare la presenza del pedone in attraversamento. Il progetto prevede anche quattro nuove telecamere per la videosorveglianza sia a nord che a sud della città a cui se ne aggiungono altre otto nel cimitero di Contrada Pantano. Il sistema riguarderà anche altri 34 punti di cui alcuni già funzionanti e 6 dei quali nelle scuole della città. Per migliorare la visibilità in prossimità di attraversamenti è stata perfezionata l’illuminazione anche nelle vicinanze di alcune chiese della città e in altri punti critici.

LUCI DIRETTE SUI PEDONI

Il sistema di illuminazione ha una particolare caratteristica: è direzionata sul corpo del pedone, creando in questo un forte contrasto con l’asfalto circostante. Questo rende la figura umana immediatamente percepibile anche a grande distanza. Un elemento che influisce su un fenomeno, quello degli investimenti di pedoni, che anche a Matera ha provocato già diversi feriti.

Le aree critiche, secondo lo studio alla base del progetto, sarebbero 14 e, viene specificato, si contribuirà anche con queste misure a educare gli automobilisti, inducendoli automaticamente a rallentare e prestare maggiore attenzione in prossimità delle strisce.

MATERA NEL CUORE: «SI RAFFORZA LA SICUREZZA»

Sul progetto è intervenuto anche Giovanni Angelino di “Matera nel cuore”. «Si tratta di provvedimenti attesi dai cittadini materani – scrive – che vanno a rafforzare la sicurezza a 360 gradi. Ringrazio il sindaco Antonio Nicoletti per il modus operandi messo in atto. L’annuncio dell’assessore comunale alla mobilità Daniele Fragasso sul nuovo sistema di illuminazione degli attraversamenti pedonali e l’installazione di nuove telecamere per il controllo del territorio conferma l’attenzione dell’Amministrazione Nicoletti – conclude.