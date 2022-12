Il caso a Matera, operata a 104 anni sta bene e vuole tornare a casa

2 minuti per la lettura

Un esempio di buona sanità a Matera dove una donna è stata operata a 104 anni: sta bene ed ha chiesto di tornare al più presto a casa

A 104 anni ha chiesto di poter uscire dall’ospedale prima possibile e di tornare a casa. Ma Maria Rosaria Mazza, classe 1918, di Accettura, solo due giorni fa ha superato un intervento chirurgico che, nel suo caso, è un vero e proprio miracolo.

La donna si era fratturata il collo del femore ma l’operazione, delicata per fattori evidenti, è diventata motivo di orgoglio per l’equipe chirurgica del dottor Sandro Sangiovanni dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera che l’ha portata a termine con successo.

Giunta in ospedale, dopo essersi fatta male, Maria Rosaria era apparsa vigile e dopo la visita cardiologica e dell’anestesista, ha potuto affrontare l’operazione.

Dalle prime informazioni la donna, assistita dal personale sanitario ha un decorso post operatorio che non presenta nessun problema anzi chiede di poter tornare prima possibile in famiglie per poter festeggiare il Natale. L’esito positivo dell’intervento, dovuto a uno straordinario meccanismo di sinergie di professionalità che appartengono da sempre al nosocomio materano, consentirà ala donna di poter intraprendere prima possibile il percorso di riabilitazione.

MARIA ROSARIA, OPERATA A 104 ANNI A MATERA

«La caduta – afferma il nipote Massimo – è avvenuta mentre si recava in campagna per la consueta raccolta della malva che usa per decotti salutari».

La tempra della ultracentenaria è stato il valore aggiunto della riuscita dell’intervento.

Dopo aver superato due guerre mondiali, i vaccini per il Covid e la pandemia, l’intervento di poche ore fa è solo un altro dei passaggi della vita di Maria Rosaria, pronta a superare anche questo.

Nel reparto di Ortopedia del Madonna delle Grazie, Maria Rosaria è un’ospite speciale che dimostra quanto la forza degli essere umani e medici di grande professionalità rappresentino il binomio migliore per raggiungere ottimi obiettivi.

Il prossimo, da raggiungere, è quello di fare in modo che la comunità di Accettura accolga di nuovo la propria cittadina “illustre” al più presto.

La diretta interessata, nel frattempo, recupera forze e vigore con una velocità tipica di una ragazza.