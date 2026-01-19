2 minuti per la lettura

Michela, una lucana a The Voice Kids, l’undicenne di Pomarico scelta alle fasi finali dal team Rocco Hunt-Clementino.

Ci sarà anche la giovanissima Michela Salluce, di Pomarico, alle fasi finali di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Nella puntata andata in onda sabato scorso, la cantante undicenne allieva dell’associazione culturale e musicale Crisalide di Gravina in Puglia e seguita dalle maestre di canto Daniela Sornatale e Alessandra Alemanno) ha conquistato pubblico e giudici, convincendo Nek e la coppia Rocco Hunt-Clementino a girarsi dopo aver ascoltato la sua performance sulle note di “If I ain’t got you” di Alicia Keys.

Un’esibizione che ha portato il piccolo centro della provincia di Matera a conquistare, per qualche minuto, il palco della rete ammiraglia alla Rai, consentendo a Michela di approdare alla seconda fase del programma nella squadra dei due rapper campani. Una scelta, quella dell’undicenne, che ha allargato il fronte lucano del team Rocco Hunt-Clementino, del quale già faceva parte Raffaello Digilio, da Matera, già esibitosi alle Blind Auditions di The Voice la settimana scorsa. A partire da sabato prossimo, il programma entrerà nella fase calda, avviando le sfide a eliminazione diretta che, tra gli altri, vedranno protagonisti proprio i due ragazzi della Basilicata.

THE VOICE KIDS, IL SOGNO DELLA LUCANA MICHELA TRA MUSICA E TRADIZIONE

Ora che i quattro team, guidati dai coach Nek, Arisa, Loredana Bertè e Rocco Hunt-Clementino, sono stati completati, per Michela e Raffaello si inizierà a fare sul serio. Il che, chiaramente, non dovrà ridursi al mero ambito competitivo perché, per ragazzi così giovani, la vetrina di The Voice serve innanzitutto a regalare ore di divertimento e formazione sotto la guida di esperti del settore. Del resto, la stessa Michela, nella sua presentazione, ha affermato di amare la vita «nel suo piccolo centro, tra natura e galline, ed è sempre stata in mezzo alla musica: è la cosa che le piace di più al mondo e per lei è tutto». Grande affetto per la sua Pomarico che, come raccontato da lei stessa, avrebbe dei legami storici con la musica e, in particolare, con il compositore Antonio Vivaldi.