Mareggiate a Metaponto, il lungomare finisce sotto tiro

Il lungomare Nettuno conta già dei danni dopo circa 5 giorni di violente mareggiate: in corso i sopralluoghi ma per Metaponto il costo sarà elevato

Ancora mareggiate, ancora la costa di Metaponto sotto tiro: sul lungomare Nettuno infatti è già tempo della conta dei danni dopo quasi cinque giorni di violente spallate da parte del mare: sono tuttora in corso i sopralluoghi tecnici e verifiche ma il conto dei danni, rischia di essere abbastanza salato.

La nuova mareggiata infatti ha conteso ancora tratti di costa ed ha ricordato l’importanza di un intervento su cui la Regione e l’assessore alle Infrastrutture, reti idriche, trasporti e Protezione Civile Pasquale Pepe stanno già lavorando da tempo. L’idea su cui l’assessore Pepe si è già confrontato con i proprietari dei lidi, ormai qualche mese fa, è infatti quella di una rinforzo deciso delle barriere e di ripascimento della spiaggia: una azione che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi.

Stavolta tuttavia il mare ha preso di mira anche lo stabilimento inclusivo dedicato ai disabili “ Il sogno del capitano”, che è posto proprio sul lungomare Nettuno. La struttura, inaugurata alla fine di agosto del 2023 e realizzata dalla Regione (che ha usufruito anche di fondi del Ministero della disabilità, tanto che lo stabilimento qualche giorno dopo l’apertura è stato visitato anche dal ministro Alessandra Locatelli), non ha subito danni gravi dall’azione dei marosi ma – a quanto risulta – solo un abbassamento della pedana di legno, un problema facilmente risolvibile in vista della nuova stagione balneare dal prossimo gestore: al momento infatti il Comune sta predisponendo un nuovo bando per l’affidamento estivo.