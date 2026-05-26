Statale 7 Matera-Ferrandina, scontro politico: «Basta ritardi»

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Polemiche sulla strada statale 7 Matera-Ferrandina: Vizziello accusa la Giunta Bardi, Cifarelli chiede un tavolo interregionale. Stato dei lavori, cantieri Anas e nodo bypass di Matera

«Di chiacchiere, riguardo alla Strada Statale 7 Matera-Ferrandina ne sono state fatte fin troppe e l’apertura dei cantieri per l’ammodernamento dell’arteria è l’unico modo concreto con cui la Giunta Bardi può fugare ogni dubbio su un nuovo atto di strabismo territoriale volto a penalizzare ulteriormente la Provincia di Matera». Lo scrive in una nota il Capogruppo in Consiglio regionale di Bacc, Vizziello. «Solo passando dalle parole ai fatti -conclude – la Giunta Bardi potrà riscattarsi dai tanti atti di doppiopesismo ai danni della Provincia di Matera di cui si è reso protagonista l’attuale governo regionale trattando di fatto i cittadini della Provincia di Matera come diversamente lucani».

STRADA STATALE 7 MATERA-FERRANDINA, VIZZIELLO: «PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI»

«Non sono accettabili i toni e i modi con cui l’assessore Pepe continua ad affrontare la vicenda della SS7 Matera-Ferrandina e del bypass di Matera, liquidando come polemiche o fake news preoccupazioni che invece trovano riscontro nei documenti e nello stato delle procedure – scrive invece il consigliere regionale Cifarelli, Presidente della Seconda Commissione consiliare – La Matera-Ferrandina continua a rimanere bloccata in un percorso autorizzativo incompleto, appeso ai pareri mancanti degli enti territoriali pugliesi ed è proprio questo il punto politico».

CIFARELLI, PREDISPOSTA MOZIONE URGENTE

«È difficile infatti non rilevare un evidente doppiopesismo istituzionale. Da una parte opere che ottengono rapidamente decreti, coperture e accelerazioni procedurali, dall’altra la principale infrastruttura del Materano che continua ad accumulare ritardi, rinvii e interlocuzioni inconcludenti. Ho predisposto una nuova mozione urgente che impegna la Giunta ad aprire immediatamente un tavolo interregionale con Regione Puglia, Provincia di Taranto ed Ente Parco dell’Alta Murgia, oltre a chiedere una interlocuzione col Mase e il Ministero della Cultura per accelerare la conclusione dell’iter».

STATALE 7 MATERA-FERRANDINA, I CINQUESTELLE: «PUNTO SUI CANTIERE E STATO DEGLI INTERVENTI»

«Abbiamo chiesto ed ottenuto, il 21 maggio, l’audizione in Terza commissione consiliare dell’Assessore alle Infrastrutture Pepe, del Responsabile Anas della Struttura Territoriale, Luongo e del direttivo del Circolo culturale materano “La Scaletta” per fare il punto sui cantieri e sullo stato degli interventi futuri». Lo scrivono in una nota le consigliere regionali Verri e Araneo del Movimento 5 Stelle che aggiungono: «Nel corso del confronto è emerso un quadro dettagliato sulle attività di cantiere. L’intervento principale riguarda i lavori strutturali di risanamento su cordoli e soletta del viadotto Basento, nei pressi dello svincolo di Ferrandina, un investimento di oltre 7 milioni programmato per concludersi a fine agosto. È anche attivo un piano da 2 milioni per la sostituzione di 16 chilometri di barriere di sicurezza con dispositivi di ultima generazione: 11 chilometri sono già stati posizionati e i restanti 5 verranno installati entro luglio».

ACCORGIMENTI DELL’ANAS

«Per mitigare l’impatto sui flussi dei pendolari, Anas sta adottando accorgimenti logistici che consentano l’apertura dei cantieri mobili dopo le 9. Il potenziamento della tratta, che fa parte dell’itinerario Murgia-Pollino prevede 3 lotti di intervento (Gioia del Colle-Matera; Matera-svincolo SP3; svincolo Metaponto-innesto SS 407), investimento che complessivamente richiederebbe oltre 900 mila euro, c’è ancora molto da fare: Anas ha confermato lo stanziamento di 30 milioni di euro, da appaltare entro fine anno, per una terza corsia tra Ferrandina e lo svincolo di Miglionico.

LA SFIDA STRATEGICA

«La vera sfida strategica riguarda, però, il bypass di Matera, opera da circa 500 milioni complessivi il cui progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) risulta ancora alla Commissione ministeriale Via-Vas dall’ottobre 2023. L’obiettivo prioritario sarà concentrare gli sforzi e le risorse sul tratto a più alto rischio tra la strada provinciale SP3- svincolo per Metaponto- e Matera con un primo lotto funzionale, stimato in circa 120-130 milioni di euro».