Comunali Matera, aperta la corsa al voto disgiunto

3 minuti per la lettura

Chiusa la campagna elettorale per le elezioni comunali a Matera si rincorrono gli appelli dei candidati a sindaco. Almeno 3 pretendenti a primo cittadino chiedono il voto disgiunto. Tutti tranne Cifarelli

È il voto disgiunto il grande amico o nemico di queste elezioni amministrative a Matera. Sarà evidentemente insieme al dato dei votanti uno degli elementi che andranno a condizionare maggiormente l’esito finale e nelle ultime ore della campagna elettorale quasi nessuno si è tirato indietro dall’esprimersi su questo tipo di opzione.

COMUNALI E VOTO DISGIUNTO

Sollecitata da almeno tre dei candidati sindaci, contestata da altri. Considerata comunque una scelta sbagliata nel campo di Roberto Cifarelli. Ma di certo è l’oggetto del dibattito, il grande pericolo o il grande alleato che può cambiare di fatto l’andamento delle elezioni.

“IL VOTO LIBERO” DI VINCENZO SANTOCHIRICO



Tanto che giovedì sera, 22 maggio, nel corso del suo comizio di chiusura Vincenzo Santochirico sottolineava l’importanza “del voto libero” ma poi aggiungeva che «Il voto disgiunto è previsto dalla legge e quindi si può fare. Non è un obbligo ma è un’opportunità perchè i cittadini hanno l’opportunità di scegliere direttamente il sindaco e c’è l’elezione diretta e possono scegliere nome e cognome del sindaco anche dando la preferenza ad un altro consigliere. E la vittoria del sindaco porta con sè anche quella di una maggioranza che lo sostiene. Per cui il voto disgiunto si può fare».

COMUNALI, L’INVITO DI PRISCO

Insomma un invito in piena regola che è stato rilanciato ieri mattina, venerdì 24 maggio, da un post su facebook anche da Luca Prisco che ha sottolineato: «giunti ormai a qualche ora dal voto (finalmente, aggiungerei) vorrei fare un ultimo appello per invogliare tutti a presentarsi alle urne e dare il proprio contributo per Matera, ma soprattutto per convincervi a votare anche usufruendo del voto disgiunto». E l’opzione del voto disgiunto è invocato, citata e fors’anche sollecitata anche dalla quasi totalità dei candidati consiglieri dei 5 stelle.

GLI APPELLI AL DISGIUNTO



«Alle prossime elezioni comunali a Matera, ricorda che puoi utilizzare il voto disgiunto!» si legge in molti degli appelli al voto delle ultime e delle ultimissime ore. Meno addentrato ed impegnato oggettivamente sul fronte dell’invito al voto disgiunto è certamente il candidato di centrodestra Antonio Nicoletti.

LA POSIZIONE CRITICA DI CIFARELLI

Mentre nel campo della coalizione civica di Roberto Cifarelli spuntano le uniche critiche a questo tipo di opzione che storicamente ha visto un grande ricorso.

«Il votodisgiunto – di cui oggi si fa bandiera certa parte del nostro campo avverso – è l’emblema di una deriva: non è un atto di libertà ma l’ultimo rifugio di chi non ha né un progetto definito né il coraggio di dire chiaramente che cosa vuole per la città.

E una trovata politicamente sterile e pericolosa da parte di chi cova solo frustrazione, rancore e veleni da spargere. Una scorciatoia codarda utile a chi non ha la forza di sostenere fino in fondo ciò che dice di rappresentare» è la rappresentazione duramente critica di chi è candidato a sostegno di Cifarelli e che sul voto disgiunto manifesta la propria perplessità.



L’ultimo elemento “storico” è che il voto disgiunto di solito definisce e rompe gli equilibri di un’elezione e dunque può essere il termometro evidentemente in base alla direzione in cui andrà dell’esito della votazione stessa. Per questo risulta benedetto e invogliato da alcuni e maledetto e allontanato da altri.