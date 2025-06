Antonio Nicoletti è il nuovo sindaco di Matera

3 minuti per la lettura

Sovvertito il risultato del primo turno, battuto Cifarelli. Antonio Nicoletti diventa il nuovo sindaco senza però una maggioranza. Clamorosa rimonta contro i facili pronostici: l’opposizione ha 18 consiglieri contro gli 11 dell’altra coalizione



È Antonio Nicoletti il nuovo sindaco di Matera. Ha prevalso al ballottaggio per poco più di settecento voti su Roberto Cifarelli. Sono stati 13.905 i voti ottenuti da Nicoletti per il 51, 31% e 13.196 quelli invece di Roberto Cifarelli pari al 48, 69%.

Un testa a testa vero e proprio con uno scarto minimo ma con un’indicazione ben precisa a favore del candidato di centrodestra che nel corso dell’intero pomeriggio è stato in testa rispetto al contendente.

LA RIMONTA DI ANTONIO NICOLETTI



Sezione dopo sezione, momento dopo momento Nicoletti ha acquistato la convinzione di poter ottenere il risultato e vincere una partita che si è confermata incerta ma che è andata decisamente in tutte quante le sezioni salvo poche eccezioni verso il candidato del centrodestra. Ha provato il più possibile per una sorta di prudenza visto anche lo scarto a rinviare qualsiasi tipo di dichiarazione e aspettare un risultato più chiaro Nicoletti ma poco prima delle 20 ha commentato la vittoria da primo cittadino e riconosciuto dunque che il risultato maturato non aveva più alcun altra discussione di sorta.

PREMIATA LA SUA STRATEGIA



Premiata insomma una vera e propria strategia che ha visto Nicoletti riuscire a comunicare probabilmente il proprio messaggio meglio del proprio contendente.

In prima fila nel corso delle ore e ad aspettare lo spoglio delle diverse sezioni anche il ministro e coordinatore regionale di Forza Italia Elisabetta Casellati e poi anche il governatore Bardi arrivato appunto insieme ad altri esponenti del governo regionale di centrodestra per mostrare il proprio sostegno allo stesso Nicoletti. La contesa politica ha evidentemente lasciato il clima nel comitato di Nicoletti sempre sereno e c’è stata una sorta di escalation di emozione e di convinzione di poter raggiungere il risultato sperato.

ANTONIO NICOLETTI IN PIAZZA PER IL PRIMO DISCORSO DA SINDACO



In serata, lunedì 9 giugno, poi una volta che lo scrutinio si è avvicinato alla conclusione Nicoletti è andato anche in piazza Vittorio Veneto per poter fare da sindaco il primo discorso ed il primo ringraziamento. La strada da seguire sarà comunque complessa vista la mancanza di una maggioranza in Consiglio dove c’è la cosiddetta anatra zoppa.

LA QUESTIONE “ANATRA ZOPPA”

«Ma siamo pronti senza problemi a dialogare con tutti nell’interesse della città» ha ribadito a caldo Nicoletti a chi gli evidenziava nuovamente questo tipo di realtà che certamente non sarà semplice da gestire e che lo obbligherà evidentemente sin dall’inizio e fare delle scelte anche complicate. Ma questa sarà materia di riflessione dei prossimi giorni e delle prossime ore una volta avvenuta l’investitura ufficiale da sindaco e dunque cominciate le prime giornate di impegni alla guida della città.

L’ultimo dato che riguarda Matera è quello della partecipazione al voto in calo rispetto al primo turno si ferma poco sotto il 57% ma comunque in grande recupero tra domenica sera e lunedì superando la percentuale del ballottaggio di 5 anni fa che pure partiva da un 70% al primo turno contro il 65% di quest’anno.