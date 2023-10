Pisticci, il Consiglio comunale va deserto

2 minuti per la lettura

Niente da fare. Il Consiglio comunale di ieri pomeriggio a Pisticci è andato deserto. Presente un solo consigliere comunale di maggioranza con funzioni di presidente, oltre al sindaco Albano e ad un assessore e due consiglieri d’opposizione.

Eppure gli argomenti all’ordine del giorno dal bilancio consolidato all’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2022, insieme a sei interrogazioni della minoranza ed alcune questioni riguardanti i regolamenti per gli asili nido erano tutti di una certa importanza.

Insomma il segnale è apparso evidente e di carattere politico. «Non posso fare altro che prendere atto di questa assenza, evidentemente è il segnale che con alcuni gruppi ci sono delle cose da chiarire» ha spiegato il sindaco Domenico Albano, «non mi aspettavo questa situazione, almeno non in questi termini ora penso che ci sia da far prevalere il senso di responsabilità perché ciò che c’è da fare per il bene della comunità è superiore, c’è un interesse più grande di noi.

Futuro? Non so quali potranno essere gli scenari, è certamente un compito delicato quello che c’è in questo momento» ha spiegato Albano.

Dura la presa di posizione dei consiglieri di minoranza Miolla, Grieco e Di Trani che già nelle scorse settimane avevano segnalato il malessere impellente all’interno della compagine di maggioranza. «L’Amministrazione ha lasciato il sindaco da solo in Consiglio.

E’ la conferma che questa è una crisi che viene da lontano anche perchè già nel precedente consiglio dai gruppi di maggioranza si chiedeva un cambio di passo al sindaco. Noi avevamo già segnalato questa situazione e oggi c’è la conferma che ciò che dicevamo è realtà. Parliamo di un sindaco» spiega Giuseppe Miolla a nome anche dei colleghi Grieco e Di Trani, «che non ha più una maggioranza. Cosa dovrebbe fare ora? Pensiamo che dovrebbe dimettersi e poi nei venti giorni previsti verificare se ha ancora una maggioranza e se ci sono le condizioni per andare avanti».

Di certo non saranno giorni semplici per il primo cittadino di Pisticci giunto probabilmente ad un punto di svolta e con una seconda convocazione del medesimo consiglio prevista per lunedì che darà probabilmente una risposta ulteriore sulla gravità del malessere e della crisi che c’è all’interno della maggioranza consiliare. Sarà quella insomma la controprova per capire cosa potrà succedere nel corso dei prossimi giorni su una situazione di crisi che però da ieri pare acclarata.