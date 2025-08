Materdomini: «La Regione rispetti Matera e la sua provincia»

2 minuti per la lettura

L’ex assessore Antonio Materdomini dopo l’assegnazione di 10 milioni al Comune di Potenza: «La Regione rispetti Matera e la sua provincia».

«È tempo che Matera e tutto il territorio della sua provincia siano valorizzate e rispettate come la provincia di Potenza». E’ l’ex assessore Antonio Materdomini a prendere posizione sui social dopo l’assegnazione di quasi 10 milioni “anti-dissesto alla città di Potenza”. «Fresca è la notizia della concessione, da parte della Regione Basilicata, dell’ultima tranche di 9,8 milioni di euro al Comune di Potenza. Il Presidente Bardi, in conferenza stampa, dichiara: “Con l’assegnazione di 9,8 milioni di euro al Comune di Potenza, la Regione Basilicata completa l’erogazione del contributo straordinario previsto dall’articolo 20 della Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 9, raggiungendo così i 40 milioni complessivi destinati al capoluogo. Inoltre, attraverso un nuovo accordo, verranno erogati ulteriori 5 milioni all’anno per un triennio.”

L’AIUTO REGIONALE A POTENZA

Questo contributo importante ha evitato il dissesto finanziario della città capoluogo di regione, un atto di responsabilità da parte della Regione. Però, “mamma” Regione, dovrebbe anche intervenire economicamente per premiare le amministrazioni virtuose che, tra mille difficoltà, riescono comunque a mantenere i conti in ordine» aggiunge Materdomini. «Perché, anche in questo caso, si materializza una disparità di trattamento: un’amministrazione poco attenta può permettersi di spendere (male) le risorse, tanto poi arriva la Regione a coprire i buchi; mentre le numerosissime amministrazioni attente e rispettose dei vincoli normativi non ricevono alcun riconoscimento. Forse è il caso che la politica regionale tutta rifletta su questo aspetto, passato stranamente sottovoce e sottotono in questi giorni, come se tutto fosse dovuto e normale, senza che nessuno abbia chiesto spiegazioni per l’ulteriore contributo di 15 milioni di euro in tre anni, per la città di Potenza, annunciato da Bardi.

DA MATERA LE ACCUSE DI MATERDOMINI

Forse è il caso che chi governa la Regione ricordi che il territorio lucano arriva fino alla costa jonica, passando da Matera e dai comuni della collina materana. Grazie alle capacità degli abitanti e alle peculiarità del territorio, queste zone riescono ad attrarre turisti e visitatori per gran parte dell’anno, creando economia su molti fronti: turismo, agricoltura, cultura e artigianato» conclude. Forse è il momento di alzare la voce e di pretendere perlomeno lo stesso trattamento per tutta la provincia di Matera, specialmente a livello infrastrutturale.