Potenza, assegnati 9 milioni dalla Regione per il contributo straordinario

L’annuncio dei consiglieri di centrodestra di Potenza che plaudono a via Verrastro: arrivano 9 milioni dalla Regione per il contributo straordinario. Bordata a sinistra: «Superate le ambiguità dell’emendamento presentato dal Pd».

POTENZA – La notizia, innanzitutto: la Regione Basilicata ha assegnato al Comune di Potenza 9 milioni di euro. Gesto da cui dovrebbe trarre soddisfazione la maggioranza retta dal sindaco Vincenzo Telesca. E invece a farlo ufficialmente, per ora, sono i consiglieri comunali del centrodestra: «Accogliamo con soddisfazione e senso di gratitudine istituzionale – è scritto nella nota diffusa ieri – la notizia dell’avvenuto saldo del contributo straordinario al Comune di Potenza da parte della Regione Basilicata, a completamento dei 40 milioni di euro previsti dall’articolo 20 della Legge Regionale 31 maggio 2022, numero 9. La decisione della giunta regionale, che ha scelto di onorare fino in fondo l’impegno assunto nei confronti del capoluogo di regione, è un segnale chiaro di responsabilità, attenzione e rispetto verso la città di Potenza e verso i suoi cittadini».

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA REGIONE AL COMUNE DI POTENZA: IL CENTRODESTRA ATTACCA IL PD SUL FINANZIAMENTO

Il motivo è facile da comprendere: la giunta regionale, guidata da Vito Bardi, è di centrodestra. E difatti parte la prima bordata contro la sinistra: «In un momento storico così delicato per le finanze dell’Ente, il superamento delle ambiguità introdotte dal famigerato comma 3 dell’articolo 20 – frutto di un emendamento presentato dal Partito democratico – rappresenta un atto politico e amministrativo di grande lucidità. Quel comma, inserito dal primo firmatario del Pd con l’obiettivo di innescare una condizione sospensiva legata agli interventi statali sui debiti degli enti locali, si è dimostrato fin dall’inizio una trappola normativa, volta più a minare il percorso di risanamento del Comune che a tutelare l’interesse pubblico. Ma la giunta di centrodestra con visione istituzionale salda e matura ha saputo interpretare correttamente la norma, distinguendo tra finalità del contributo regionale e del sostegno statale, e procedendo così con la dovuta liquidazione».

L’ORGOGLIO DELL’OPPOSIZIONE E L’APPELLO ALL’UNITÀ

«È un aspetto – si legge ancora – che ci rincuora e che conferma, ancora una volta, la grande considerazione che l’amministrazione regionale guidata dal centrodestra riserva alla città di Potenza. Una differenza di approccio netta rispetto a quelle frange del Partito democratico che continuano a vedere nei territori non alleati dei concorrenti da penalizzare, piuttosto che comunità da sostenere in spirito di equità e cooperazione. In qualità di consiglieri comunali, rivendichiamo con orgoglio il fatto che sia stata proprio l’opposizione a sollevare con chiarezza e forza politica questa vicenda nella massima assise cittadina. Lo abbiamo fatto con una interrogazione dettagliata e con un confronto istituzionale serio, mentre altri – pur facendo parte della maggioranza – hanno preferito il silenzio.

Il centrodestra dimostra ancora una volta che, per la città di Potenza, sa agire al di là delle appartenenze politiche, mettendo al primo posto la salvaguardia della comunità e il rispetto per l’istituzione-Città. La nostra azione è guidata da un principio semplice ma profondo: salvare Potenza significa salvare la Basilicata».