Comune Matera, l’affidamento di un evento alla Quadrum scatena veleni

Una determina del comune di Matera scatena veleni. Affidato a Quadrum evento da 48700 euro. Franco Braia: «Lavoriamo da 30 anni». Cifarelli: «Non posso immaginare che la scelta politica sia condizionata».

Non è stata una scelta indolore ma non si poteva prevedere che scatenasse una serie di veleni la decisione di Donato Braia di passare a sostenere in maggioranza il sindaco Nicoletti.

LA DETERMINA DIRIGENZIALE

Così ieri, martedì 7 ottobre, si è diffusa rapidamente a cominciare dai social una determina dirigenziale del Comune di Matera datata 1 ottobre che assegna direttamente la gestione di un evento alla società Quadrum di cui è titolare Franco Braia.

L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA QUADRUM DI FRANCO BRAIA

Un affidamento diretto effettuato per una somma di 48700 euro e dunque sotto la soglia prevista per l’obbligo dei bandi. Ma la determina che è datata 1 ottobre ha scatenato una serie di veleni politici che si sono legati alla scelta di Donato Braia di domenica scorsa. Elementi che non hanno alcuna evidente relazione tra loro ma che hanno mostrato comunque il momento di estremo nervosismo e fibrillazione che c’è all’interno della città per un cambio di equilibrio politico che per molti versi risulta inaspettato.

La Quadrum aveva effettuato l’ultimo servizio per il Comune di Matera per il Capodanno del 2023 e dunque ci sarebbe una rotazione normale nelle scelte effettuate ma evidentemente la tempistica del provvedimento con la scelta politica hanno scatenato una serie di collegamenti al momento senza alcuna altra evidenza.

LE PAROLE DI CIFARELLI SULL’AFFIDAMENTO ALLA QUADRUM



Il consigliere comunale Roberto Cifarelli che guida la coalizione in cui si trovava Braia raggiunto dal “Quotidiano” si è limitato a commentare: «mi hanno detto dell’esistenza di questa determina ma non ho avuto modo di averla e di leggerla ancora. Posso confermare ciò che avevo già detto in Consiglio e cioè che svolgeremo la nostra funzione esaminando determina per determina e delibera per delibera. Per il resto non posso immaginare che la scelta di Braia sia condizionata».

BRAIA, TITOLARE DELLA QUADRUM: «SIAMO NEL SETTORE DA 30 ANNI»

Dal canto suo Franco Braia titolare della Quadrum sollecitato spiega: «noi siamo in questo settore da 30 anni e non prendiamo un lavoro col Comune di Matera da molto tempo. Abbiamo avviato questo progetto e nessuno poteva immaginare che vi fossero queste dinamiche politiche quando è partito, non si vedeva non il nesso ma neanche lontanamente l’odore di un qualche legame tra queste cose».