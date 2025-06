Fp Cgil: «al Comune di Bernalda, incarichi fiduciari irregolari»

2 minuti per la lettura

La Fp Cgil sugli incarichi irregolari riferendosi al Comune di Bernalda, «fatte proroghe dopo elezioni», presentata segnalazione: nel mirino anche nomine senza soluzione di continuità.

MATERA- «Incarichi fiduciari presso il Comune di Bernalda “prorogati” dopo le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale la FP CGIL Matera segnala gravi irregolarità agli organi competenti». E’ quanto si legge in una nota del segretario provinciale Massimo Cristallo. «La Fp Cgil Matera ha presentato una segnalazione agli organi competenti ritenendo che siano state commesse gravi “irregolarità” nell’attribuzione degli incarichi fiduciari presso il Comune di Bernalda». «Al centro della segnalazione anche i decreti Sindacali n. 4 e 5 del 30 maggio 2025, di nomina “senza soluzione di continuità” fino al 31 agosto 2025 degli incarichi fiduciari attribuiti nel precedente mandato elettivo».

AL COMUNE DI BERNALDA, I INCARICHI IRREGOLARI SECONDO LA FP CGIL E IL CONTRASTO CON LA NORMATIVA VIGENTE

La Fp Cgil Matera ritiene che «sia avvenuto in netto contrasto con le disposizioni normative vigenti, in quanto le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale determinano ex lege la cessazione del mandato del precedente Sindaco e la conseguente decadenza degli incarichi fiduciari conferiti in precedenza. L’art. 110, comma 3, del TUEL, infatti, nel prevedere espressamente che “i contratti …. non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco…” non autorizza letture estensive, stabilendo che gli incarichi fiduciari debbano cessare automaticamente con la fine del mandato del Sindaco che li ha conferiti.

Appare evidente, dunque, come nel caso di specie non siano consentite le “proroghe” degli incarichi di Responsabile di Area apicale (non di qualifica dirigenziale, ma di Elevata Qualificazione) dopo la scadenza del mandato elettorale del Sindaco e che, invece, l’amministrazione comunale debba procedere all’attivazione di nuove procedure verificando preliminarmente l’esistenza di professionalità adeguate già presenti nell’organico dell’ente» scrive Cristallo.

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO E MANCATA RISPOSTA

Secondo la FP CGIL Matera, i provvedimenti adottati dal Comune di Bernalda non rispettano le disposizioni sopra richiamate. Per questo il 3 giugno ha inoltrato una comunicazione al Comune di Bernalda evidenziando, tra l’altro, la necessità di procedere all’annullamento immediato, in autotutela, dei decreti di nomina ritenuti privi di legittimità. «Non risulta, tuttavia, che il Comune di Bernalda abbia provveduto a tutt’oggi ad annullare in autotutelai decreti Sindacali n. 4 e 5 del 30 maggio 2025.

PERPLESSITÀ ANCHE SUL COMUNE DI POLICORO

«Perplessità emergono anche rispetto all’atteggiamento del Comune di Policoro, ente di appartenenza di una delle due funzionarie beneficiarie della proroga dell’incarico fiduciario ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, atteso che solo successivamente – in data 4 giugno 2025 – il predetto Comune con determinazione n. 879 del Dirigente del II Settore ha preso atto della nomina disposta dal Comune di Bernalda “senza soluzione di continuità” e contestualmente ha dato atto del collocamento in aspettativa della funzionaria interessata». La Fp Cgil Matera confida in un intervento da parte degli organi competenti, ciascuno nel ripristino della piena regolarità amministrativa.