Terremoto in Calabria, Vigili del Fuoco: «Nessun danno»

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La doppia scossa di terremoto ha spaventato la Calabria nella notte, tra lunedì 1 e martedì 2 giugno, ma i Vigili del Fuoco non segnalano criticità gravi. Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, smentisce anche le foto false sui danni al Tribunale. Occhiuto: «Non ci sono al momento segnalazioni importanti o gravi criticità, solo qualche allarme scattato e tanta paura».

Paura nella notte in Calabria per la doppia scossa di terremoto avvertita nettamente da molti cittadini, soprattutto sul versante ionico, dopo un sisma originato sul tirrenico a grande profondità. Il movimento tellurico ha generato apprensione, allarmi e tanta tensione, ma al momento non risultano danni gravi né criticità rilevanti.

Dopo ulteriori accertamenti effettuati presso i comandi territoriali dei Vigili del Fuoco interessati dall’evento sismico, la situazione è stata confermata, questa mattina, martedì 2 giugno, sotto controllo. Gli interventi eseguiti si sono limitati a due aperture di porta nella provincia di Cosenza, richieste proprio a causa del comprensibile stato di allarme provocato dalla scossa, e a due verifiche tecniche su abitazioni nei comuni di Catanzaro e Cittanova.

TERREMOTO IN CALABRIA, NESSUN PROBLEMA A PERSONE O EDIFICI

Le squadre dei Vigili del Fuoco non hanno riscontrato problemi strutturali né danni statici agli edifici controllati. Nessuna emergenza, dunque, ma solo tanta paura tra la popolazione che ha avvertito chiaramente il terremoto.

A rassicurare i cittadini è intervenuto anche il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, che ha confermato l’assenza di segnalazioni gravi dopo un confronto diretto con il distaccamento dei Vigili del Fuoco. «Non ci sono al momento segnalazioni importanti o gravi criticità, solo qualche allarme scattato e tanta paura», ha spiegato.

CORIGLIANO-ROSSANO, FOTO FAKE DI DANNI AL TRIBUNALE

Il primo cittadino ha inoltre denunciato la circolazione sui social di immagini false che mostravano presunti crolli e danni importanti. Dopo un sopralluogo nei luoghi interessati, Stasi ha chiarito che quelle foto sono prive di fondamento. «Mi sono recato sui posti accertandomi che siano false», ha detto, aggiungendo che episodi del genere aggravano inutilmente la preoccupazione in momenti già delicati.

STASI: «MI SONO RECATO SUL POSTO»

«Mi sono già sentito con il distaccamento dei Vigili del Fuoco: non ci sono al momento segnalazioni importanti o gravi criticità, solo qualche allarme scattato e tanta paura.

Girano alcune foto di colonne crollate o altri danni importanti: mi sono recato sui posti accertandomi che siano false. Purtroppo gli imbecilli non mancano nemmeno in queste occasioni delicate ed importanti. Continuerò a rimanere in contatto con i Vigili del Fuoco e tutte le Forze dell’ordine per ogni eventuale criticità, criticità che al momento – lo ripeto, ha dichiarato Stasi – non sono rilevate.

OCCHIUTO: «TERREMOTO IN CALABRIA, NON SI REGISTRANO DANNI»

«La scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata nella notte, con epicentro al largo della costa tirrenica cosentina e a circa 250 chilometri di profondità, avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini.

Fin dai primi minuti successivi all’evento sismico, la macchina della Protezione Civile regionale, guidata dal direttore Domenico Costarella, si è immediatamente attivata per monitorare la situazione e coordinare tutte le verifiche necessarie sul territorio». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

MOLTE CHIAMATE PER ASSISTENZA

«Le nostre sale operative – prosegue – hanno ricevuto numerosissime chiamate da parte dei cittadini che chiedevano informazioni e assistenza. Fortunatamente, allo stato attuale, non si registrano danni a persone né a cose. Nel corso della notte si è inoltre riunita l’Unità di crisi con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, che ringrazio per la consueta tempestività. Un ringraziamento particolare va al capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano, per l’immediato interessamento e il costante supporto garantito alla nostra Regione. Alla riunione hanno partecipato anche le Regioni Puglia e Sicilia, nelle quali il sisma è stato chiaramente avvertito. Nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti e le attività di monitoraggio, ma sulla base delle informazioni attualmente disponibili non vi è alcun motivo di particolare preoccupazione».

IL GRAZIE DI OCCHIUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE

«Desidero infine ringraziare – conclude Occhiuto – tutti gli operatori della Protezione civile, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i sindaci e quanti hanno lavorato senza sosta durante la notte e continueranno a farlo nelle prossime ore per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena operatività del sistema di emergenza».

DOPPIO TERREMOTO IN CALABRIA

Il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore in contatto costante con Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine, ma per ora non emergono criticità significative.

La doppia scossa di terremoto è sorta sul versante tirrenico, molto in profondità, ma è stata forte al punto di spaventare tanti concittadini che l’hanno chiaramente avvertita sul nostro versante ionico.

