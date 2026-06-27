Matera, Casa Cava, lite a distanza tra Orsi e Bennardi

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Matera, sul bando di gestione di Casa Cava reciproche accuse tra l’assessore Orsi e l’ex sindaco Bennardi. «Noi non abbiamo chiuso i luoghi della Cultura». «Ricostruzione smentita dai fatti»

Un vero botta e risposta a distanza sul futuro di Casa Cava. È quello che ha visto protagonisti ieri, venerdì 26 giugno 2026, l’assessore Orsi e il consigliere comunale e ex sindaco Bennardi. Una nota di quest’ultima ha provocato l’immediata replica dal Comune: «Bennardi parla con presunzione di cose che non sa. Casa Cava – spiega l’assessore – nasce già da un percorso di co-progettazione, nell’ambito del programma “Visioni Urbane”, ed eredita l’esperienza associativa visionaria dell’Onyx, portandola però nel campo concreto della gestione di tipo professionistico di un luogo che, meglio di altri, ha saputo rispendere alle esigenze della città Capitale della Cultura.

CASA CAVA A MATERA, BOTTA E RISPOSTA ORSI – BENNARDI

L’Amministrazione – aggiunge -riconosce il valore del contributo del mondo culturale e del Terzo Settore, che rappresenta una risorsa fondamentale per la città. Tuttavia, il confronto con il territorio non può e non deve sostituire il rispetto delle procedure amministrative e delle regole che garantiscono trasparenza, imparzialità e pari opportunità per tutti i soggetti interessati, ivi comprese le imprese. La predisposizione della nuova gara è stata preceduta da un’approfondita attività istruttoria, comprensiva della redazione del Piano Economico Finanziario e delle necessarie valutazioni sulla sostenibilità della concessione».

LA NOTA DEL COMUNE

Un lavoro indispensabile anche alla luce delle prescrizioni introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che impone valutazioni molto più rigorose rispetto al passato prima dell’avvio di una procedura di concessione – prosegue rivolgendosi poi a Bennardi – Chi oggi ci accusa di mancanza di programmazione dovrebbe ricordare quanto accaduto nella precedente consiliatura. A tal proposito, l’abilità dell’ex sindaco Bennardi nella gestione dei luoghi della cultura è ben nota, lo racconta la chiusura della Cava del Sole, che solo grazie all’impegno dell’Amministrazione Nicoletti è stata restituita alla città.

Noi non siamo l’Amministrazione che chiude i luoghi della cultura. Al contrario, siamo l’Amministrazione che li apre, li restituisce alla città e ne costruisce il futuro. Lo dimostrano i fatti».

LA CONTROREPLICA DI BENNARDI A ORSI

A stretto giro la controreplica del consigliere : «Orsi afferma che il nuovo bando garantisce visione e continuità. Eppure, basta riprendere la delibera di Giunta n. 162 del 16 giugno scorso per accorgersi di un vuoto assoluto: nel testo non vi è alcuna traccia di co-progettazione, nessun richiamo formale al coinvolgimento del Terzo Settore e men che meno alla proposta concreta dell’Onyx Jazz Club, ampiamente discussa e apprezzata in Commissione Cultura. Probabilmente l’assessora Orsi ignora questi passaggi per una ragione molto semplice: la sua frequente assenza dai tavoli della Commissione Cultura. Anche sulla Cava del Sole la narrazione dell’assessora Orsi viene smentita dai fatti».

«LA MIA AMMINISTRAZIONE NON HA CHIUSO LA CAVA DEL SOLE»

«La mia amministrazione non ha “chiuso” la Cava del Sole; al contrario, l’ha riempita per anni di eventi e concerti di caratura internazionale, fermandosi solo davanti ai veti e agli ostacoli burocratici posti di traverso dalla Regione Basilicata. Oggi, dopo un anno di Amministrazione Nicoletti, qual è la realtà? La Cava non è affatto riaperta in pianta stabile come sbandierato ai quattro venti, non c’è un piano di gestione. È stata aperta un’unica volta il 26 settembre 2025 per un evento “Dj Time”, attingendo peraltro ai fondi di Matera Capitale Mediterranea senza una reale attinenza tematica, e poi è rimasta mestamente sbarrata per 10 lunghi mesi. Tutto questo – conclude – nonostante l’amministrazione Nicoletti avesse pubblicamente assicurato una serie di eventi di avvicinamento a Matera 2026 proprio in quella sede. Dieci mesi di inerzia e promesse non mantenute.