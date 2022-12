Matera 2019, Bardi: «Avanti altri dieci anni con risorse della Regione»

1 minuto per la lettura

POTENZA – La Fondazione Matera Basilicata 2019 «andrà avanti per altri dieci anni quasi esclusivamente grazie alle risorse della Regione e sulla quale ho sempre auspicato una condivisione della governance»: lo ha annunciato il presidente della Regione, Vito Bardi.

Il governatore ha detto di aver «preso atto con piacere che il sindaco Bennardi ha accolto la nostra visione sulla fondazione Matera 2019, finalizzata a una collaborazione istituzionale funzionale sia a Matera che alla Basilicata, dato che la Città dei Sassi è la proiezione internazionale della nostra Lucania».

«Non è tempo di personalismi, non bisogna fare calcoli politici – ha continuato Bardi – ma bisogna pensare unicamente al protagonismo di Matera città e dei lucani tutti. La Regione impiegherà tantissime risorse per valorizzare la Città dei Sassi e la collaborazione istituzionale è nell’esclusivo interesse dei cittadini. Altre soluzioni – ha concluso – erano funzionali agli appannaggi politici di una parte ma sono felice che tale intento sia stato definitivamente archiviato».

MATERA 2019, BENNARDI: GOVERNANCE REGIONE-COMUNE

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha proposto uno statuto della Fondazione Matera-Basilicata 2019 «che preveda la piena condivisione con la Regione della governance della Fondazione, oppure che venga indicata dalla città di Matera con il coinvolgimento di giunta e consiglio comunale».

Secondo Bennardi, «la città di Matera deve rimanere protagonista. Io sono pronto a fare un passo indietro dalla presidenza, affinché non si pensi erroneamente a un appannaggio politico».

Il sindaco ha chiesto «la convocazione rapida del consiglio d’indirizzo, affinché si proceda nella direzione di mantenere una governance della Fondazione legata a Matera ed al brand creato in questi anni, senza il quale non ci sarebbe stato né il riconoscimento di Capitale europea della cultura, né la Fondazione stessa. Il ruolo di Matera deve essere riconosciuto – ha concluso – proprio per la dote che lascia alla Fondazione da non disperdere, ma rilanciare».