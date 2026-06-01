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Nuove ipotesi sulla mobilità cittadina a Matera, il Comune punta su bus turistici, parcheggio di Serra Rifusa e terminal nell’area della Torraca

È un settore delicato e che richiederà probabilmente scelte e interventi nel breve e nel medio-lungo periodo quello della mobilità cittadina. Non solo con riferimento alla questione spinosa e di portata più ampia del trasporto pubblico locale ma anche per quanto riguarda la gestione dei bus turistici in città.

MOBILITÀ, BUS A MATERA, LE NOVITÀ

In questo senso l’Amministrazione comunale starebbe meditando su una serie di opzioni. Una prima prevede di spostare la sosta con carico e scarico dei bus da via La Malfa, la seconda in un periodo medio di attrezzare l’area di Serra Rifusa in modo da dotarla previa intesa con Fal di una serie di servizi e di strutture che permettano a tutti i bus in arrivo di utilizzarla e poi da lì di spostarsi con i diversi mezzi (treni ma anche bus) che verranno messi a disposizione. Una terza questione riguarda la definizione dell’area per il terminal bus che malgrado una serie di valutazioni, di opzioni e di tentativi non dovrebbe spostarsi molto da via Moro nella sede dell’attuale scuola Torraca e proprio sullo spostamento della Torraca oltre che sulla ricerca fondi per il terminal si dovranno concentrare le valutazioni delle prossime settimane. Ma proviamo ad andare con ordine.

LE IPOTESI AL VAGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE

La prima questione che ci è stata confermata direttamente dall’assessore comunale Daniele Fragasso prevede la necessità di dover individuare una diversa area centrale per il carico e scarico dei turisti in arrivo. L’Amministrazione sarebbe orientata anche se una decisione ultima non è stata ancora presa su viale delle Nazioni Unite che già adesso parzialmente viene utilizzata da autobus e che vedrebbe comunque almeno per qualche mese ridursi la densità di traffico per la chiusura delle scuole che insistono in quell’area e dell’utilizzo delle strutture sportive come il palaSassi che sono lì presenti. Ma evidentemente si tratterebbe di una soluzione provvisoria perchè da settembre poi le valutazioni potrebbero cambiare.

MATERA E BUS, I CONTATTI CON LE FAL

Ma nel frattempo il Comune ha anche avviato una serie di contatti con le Fal per la sottoscrizione di un’intesa per l’utilizzo del parcheggio di Serra Rifusa. Interlocuzioni che potrebbero portare, il condizionale è d’obbligo, alla sottoscrizione di un protocollo di intesa e di una convenzione attesa da molto tempo. Definito quell’accordo e definite una serie di misure di bigliettazione ma anche di utilizzo dei servizi (dai bagni al ristoro) e di dotazione di mezzi che andranno dai soli treni ad una serie di autobus del trasporto pubblico locale si potrà procedere con l’avvio del servizio. In questo caso però la situazione sarebbe ancora in una fase embrionale.

Nei prossimi giorni dovrebbero esserci anche i primi confronti con associazioni di categoria che richiedono lumi rispetto a quello che si vuole applicare e che va in qualche modo ad anticipare quanto già previsto con la metrotranvia che ha costi e tempi decisamente più lunghi per la città di Matera.

IL TERMINAL BUS A TORRACA

Difficile immaginare una partenza prima del prossimo mese di settembre. Al momento una data fissata ancora non c’è.

Il terzo aspetto riguarda il terminal bus che malgrado le idee alternative non mancassero rimarrà con ogni probabilità dove ora c’è la Torraca.

In questo senso si dovranno capire esattamente i tempi necessari per la conclusione della nuova scuola. L’Amministrazione stando ad alcune dichiarazioni delle ultime settimane punta a terminare i lavori entro ottobre per procedere magari al trasferimento nella nuova Torraca (all’ex centrale del latte) nelle prossime vacanze natalizie. A quel punto con i tempi necessari per l’abbattimento della struttura si potrebbe procedere anche con la realizzazione in tempi brevi di un nuovo terminal. Ma evidentemente costi e tempi rimangono ancora imprecisati e difficilmente prevedibili al momento.

LE SOLUZIONI PROVVISORIE

Esiste anche un’ipotesi (ad ora prettamente teorica) di provare a guadagnare tempo individuando soluzioni provvisorie per le aule della Torraca nei mesi necessari al trasferimento nella nuova sede in modo da poter procedere al più presto con la realizzazione del terminal. Ma questa sembra evidentemente solamente un’extrema ratio.

Di certo ci si concentrerà e si proverà arispettare i tempi, definire le progettualità e accelerare sulle scelte in modo da poter intervenire in maniera tempestiva una volta che la scuola nuova sarà pronta. Ipotesi per la quale al Comune sono convinti non manchi molto tempo.