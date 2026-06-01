Rende, manutenzione straordinaria delle strade

2 minuti per la lettura

Due importanti delibere del Comune di Rende riguardanti la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di strade e ponti

RENDE (COSENZA) – Altre due importanti novità per il ripristino delle condizioni ottimali delle strade comunali sono emerse dalle ultime due sedute della Giunta.La prima riguarda i Contratti Operativi numero 6 e 7 dell’Accordo Quadro vigente sulle Manutenzioni Stradali Straordinarie. L’investimento – di questo si tratta – proviene tutto, come per gli analoghi precedenti, da risorse proprie del Bilancio del Comune e ammonta a 470mila euro circa, suddivisi tra i 175mila del Contratto 6 e i 295mila del Contratto 7.L’ impegno complessivo è di circa 2 milioni di euro in undici mesi le casse pubbliche non sostenevano da venti anni almeno a beneficio dei cittadini.

Il Contratto Operativo 6 interesserà il rifacimento dell’area Failla-Saporito e comprenderà le seguenti zone:

via Carrà ;

; rotatoria tra via Carrà e via de Chirico ;

; via de Chirico

via Palladio .

. via Calogero Romano.

Il Contratto Operativo 7 riguarderà l’area Santo Stefano-Arcavacata-Università e comprenderà le seguenti zone:

via Svezia (tutta);

(tutta); via Ungheria (in parte);

(in parte); via Lussemburgo (in parte);

(in parte); via Rosario Salerno (dal centro residenziale fino all’ingresso del centro abitato di Arcavacata );

(dal fino all’ingresso del ); via Molicelle (in parte);

(in parte); via Tito Flavio (in parte);

(in parte); via Berinini (in parte).

La seconda novità è relativa ai contributi per cinque milioni ottenuti grazie a una candidatura seria del Comune di Rende dal Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza di strade per euro 4.200.000 e di territori a rischio idrogeologico per euro 800.000. Infatti, appena approvati i Dip, può iniziare sin da subito la progettazione degli interventi con l’obiettivo di arrivare alle due distinte gare per la fine del mese di giugno corrente. “Con queste due buone notizie per la vita cittadina, si conclude una prima fase di lavoro e si entra nel vivo col grande pragmatismo che caratterizza l’Amministrazione guidata da Sandro Principe“, si legge nella nota del Comune.