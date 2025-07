Ecco la grande bellezza dei piccoli luoghi lucani

2 minuti per la lettura

Il progetto Wonder Grottole promuove lo sviluppo dei luoghi lucani tramite rigenerazione urbana e coinvolgimento comunitario, trasformando i borghi in attrattive turistiche.

Il numero perfetto, anche per il progetto “Wonder Grottole” sembra essere il tre. é la terza volta infatti che Valentina Bisti del Tg1 torna a raccontare l’idea di fare di una comunità, il veicolo di sviluppo e promozione. La conduttrice del Tg1 infatti dopo essere stata in Basilicata nel 2018 e 2019 è tornata in una delle tappe del viaggio che sta compiendo per raccontare l’Italia dei piccoli paesi. Una settimana fa era toccato alla trasmissione “Camper” fermarsi a scoprire la grande bellezza dei piccoli luoghi. L’esperimento che ha portato “Wonder Grottole” a diventare una impresa sociale ruota attorno a un concetto semplice ma per molti versi rivoluzionario: riattivare il centro storico del borgo a pochi chilometri da Matera recuperando case in disuso, puntando sullo scambio con la comunità.

Da 2018 ad oggi i fondatori del progetto Silvio Donadio, Valentina La Terza, Andrea Paoletti e Claudia Pattarini hanno lavorato per trasformare una debolezza in un punto di forza. In paese sono rimasti poche centinaia di abitanti, prevalentemente anziani? Il patrimonio storico, umano e antropologico di tutte queste storie di vita, si è trasformato in un veicolo di promozione in grado di attrarre turisti che cercano le origini di un luogo riscoprendo luoghi e atmosfere.

UN MODELLO DI RIGENERAZIONE URBANA NEI LUOGHI LUCANI E COINVOLGIMENTO LOCALE

Un modello, insomma, che punta sullo spirito del concetto base della rigenerazione urbana e ne fa un metodo per coinvolgere anche i residenti, poco abituati a diventare testimonial di se stessi. I progetti, così, non sono mancati così come i visitatori alla scoperta di nuove declinazioni del turismo. Nel 2019, anno di Matera Capitale europea della Cultura, Wonder Grottole ha promosso, ad esempio, “The italian sabbatical”: cinque persone provenienti da ogni angolo del mondo hanno intrapreso una straordinaria avventura nel cuore del piccolo borgo di Grottole.

Selezionati tra oltre 280 mila candidature. Il piccolo borgo, a metà strada fra laboratorio di civismo e progetto in evoluzione, ha visto anche altre iniziative come un concorso internazionale di architettura che ha rilanciato la Chiesa Diruta di Grottole, un gioiello del XV secolo mai completato. Con oltre 550 progetti da tutto il mondo, poi esposti al Museo Nazionale di Matera. I visitatori sono cambiati, è vero, ma la voglia di raccontare un luogo attraverso chi lo vive, è rimasta il canovaccio su cui inventare il nuovo turismo.