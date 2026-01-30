3 minuti per la lettura

Caos sport a Matera, la Tensostruttura chiude per un guasto idrico. La denuncia della Roller Matera sui disagi per la Serie A1 e la risposta del Comune sui tempi di ripristino dell’impianto. La presidente Mariella Perai attacca: «Oltre 200 atleti senza risposte, danni economici e sportivi». La replica dell’assessore Paterino: «Perdita occulta e tubazioni corrose, valutiamo la sostituzione integrale». Gare traslocate a Pomarico

Sono le parole di Mariella Perai, presidente della Roller Matera, squadra che partecipa ai campionati di hockey su pista di Serie A1 femminile, Serie A2 maschile e a cinque tornei giovanili, che aprono il caso.

TENSOSTRUTTURA CHIUSA, LA DENUNCIA DI PERAI DELLA ROLLER MATERA

Sul suo profilo social, infatti Perai scrive: «Da una settimana la Tensostruttura, l’impianto sportivo in cui opera la nostra associazione (e non solo la nostra) è chiuso, senza alcuna comunicazione ufficiale e senza risposte da parte del Comune di Matera, nonostante i ripetuti tentativi di contatto. Questa situazione – spiega – sta causando gravi disagi: oltre 200 atleti sono impossibilitati ad allenarsi; le attività sportive sono completamente bloccate; i campionati non possono essere svolti, con danni sportivi, organizzativi ed economici».

TENSIONE ALTA TRA COMUNE E ROLLER MATERA

La presidente, infuriata, si rivolge al Comune e scrive ancora: «Lo sport non è un passatempo: è educazione, inclusione, salute e impegno quotidiano, soprattutto per i più giovani. Lasciare un’associazione sportiva e centinaia di atleti senza risposte è inaccettabile. Chiediamo al Comune di Matera una presa di posizione immediata, una risposta chiara e ufficiale, una soluzione urgente per permettere la ripresa delle attività». La prospettiva, nel frattempo è molto chiara, così come le ricadute sull’attività.

TENSOSTRUTTURA CHIUSA, LE GARE RINVIATE, I DISAGI

«Tre gare sono state rinviate, arrecando notevoli disagi alle squadre avversarie e la gara di serie A1 femminile di sabato verrà disputata nel palazzetto dello sport di Pomarico e, per questo, ringraziamo un sindaco che ha immediatamente recepito il problema e la sua gravità, Francesco Mancini. Il silenzio istituzionale non può ricadere su atleti, famiglie e società che ogni giorno lavorano con serietà e passione – aggiunge annunciando di voler abbassare la guardia sul tema.

LA RISPOSTA DEL COMUNE

Nel giro di qualche ora la risposta del Comune e dell’assessore di riferimento: «A seguito della segnalazione telefonica ricevuta nella mattinata di lunedì 26 gennaio – esordisce la nota – relativa a una cospicua perdita d’acqua verificatasi presumibilmente durante la chiusura domenicale, l’Assessorato e gli uffici competenti si sono attivati con immediatezza. Ancor prima del ricevimento della comunicazione formale, è stato disposto un primo sopralluogo tecnico da parte del Settore Opere Pubbliche per valutare l’entità del danno».

I DANNI ALLA TENSOSTRUTTURA RILEVATI DAL COMUNE

Dalle verifiche effettuate – si legge ancora – è emersa la natura occulta della perdita, di complessa individuazione. Di conseguenza, l’Ente ha prontamente avviato i necessari saggi tecnici e incaricato società specializzate per i preventivi d’intervento. La diagnosi tecnica ha purtroppo evidenziato un avanzato stato di corrosione delle tubazioni, dovuto alla mancanza di qualsiasi operazione di monitoraggio negli anni degli impianti. Per tale ragione, a garanzia della sicurezza e della durabilità dell’opera, l’Amministrazione sta valutando la sostituzione integrale delle linee di adduzione, superando la logica dell’intervento di riparazione tampone».

PATERINO: «NOSTRO DOVERE AGIRE CON RESPONSABILITÀ»

E concludendo aggiunge: «Comprendiamo pienamente il disagio delle associazioni sportive e dei loro atleti – dichiara l’assessore Paterino – ma è nostro dovere agire con responsabilità e trasparenza. Mentre si concludono le procedure tecnico-amministrative per l’affidamento dei lavori, i nostri uffici sono già impegnati nel vagliare soluzioni tecniche alternative che possano consentire, nel minor tempo possibile, una parziale ripresa della fruizione dell’impianto»