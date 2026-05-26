Elezioni in Basilicata, elette solo 4 donne su 16 sindaci

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Elezioni amministrative in Basilicata, nei 16 comuni lucani al voto solo 4 donne elette sindaco. Resta alto il divario di genere. Liste civiche protagoniste, ritorni eccellenti e affluenza al 60%. L’ex governatore Vito De Filippo scelto come sindaco di Sant’Arcangelo

Si chiude con una fotografia ancora fortemente sbilanciata sul piano della rappresentanza di genere la tornata amministrativa che ha interessato sedici comuni lucani tra Potentino e Materano. Su 16 sindaci eletti in Basilicata, infatti, soltanto 4 sono donne: un dato che conferma quanto l’accesso femminile ai vertici delle amministrazioni locali resti ancora limitato, soprattutto nei piccoli centri dell’entroterra. Le urne si sono chiuse ieri, lunedì 25 maggio 2026, nei dieci comuni del Potentino – Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo e Sarconi – e nei sei centri del Materano: Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi. Tutti comuni sotto la soglia dei 15 mila abitanti, dove il sistema elettorale assegna immediatamente la vittoria senza passare dal ballottaggio.

ELEZIONI COMUNALI IN BASILICATA, 16 COMUNI AL VOTO, ELETTE SINDACO SOLO 4 DONNE



Il voto ha confermato la forza delle liste civiche e delle coalizioni costruite attorno ai candidati più che ai simboli nazionali. In molti comuni hanno prevalso figure già note alla politica locale, con diversi amministratori alla seconda esperienza da sindaco o reduci da incarichi nelle precedenti giunte. Un segnale di continuità amministrativa che, però, si accompagna a un ricambio ancora debole sul piano generazionale e soprattutto della parità di genere. Il dato delle sole quattro sindache elette assume particolare rilievo in una regione dove i piccoli comuni rappresentano il presidio istituzionale più vicino ai cittadini.

IL RITORNO DELL’EX GOVERNATORE DE FILIPPO ELETTO SINDACO A SANT’ARCANGELO

Nei centri minori, infatti, la costruzione delle candidature continua a muoversi prevalentemente dentro reti personali e dinamiche tradizionali che spesso penalizzano la presenza femminile nelle posizioni apicali. Tra i volti noti, torna l’ex governatore lucano Vito De Filippo eletto sindaco di Sant’Arcangelo, suo paese d’origine. Tra le sorprese la bocciatura di Cupparo a Francavilla, mentre Paglia resta sindaco per soli cinque voti a Cersosimo. In media l’affluenza si è mantenuta intorno al 60 per cento, leggermente in calo rispetto alle precedenti amministrative ma comunque stabile rispetto alla media nazionale.