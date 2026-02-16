Vitalizi lucani: tensioni tra Latronico e Chiorazzo in Consiglio regionale

1 minuto per la lettura
Duro scontro tra Angelo Chiorazzo e Cosimo Latronico durante la seduta del Consiglio regionale della Basilicata dedicata ai mini vitalizi
Momenti di tensione si sono verificati questo pomeriggio durante la seduta del Consiglio regionale della Basilicata dedicata ai mini vitalizi per i suoi componenti introdotti a metà dicembre.
Ad accendere gli animi è stata la decisione della presidenza dell’Assise di rinviare l’intervento dell’assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala (FdI), favorevole all’abrogazione totale del provvedimento in contrapposizione col resto della maggioranza di centrodestra.
A difesa della decisione della presidenza si è schierato un altro assessore regionale meloniano, Cosimo Latronico (FdI). Di qui lo scontro con un consigliere regionale di opposizione, Angelo Chiorazzo (Basilicata casa comune), che avrebbe voluto sentire l’intervento di Cicala.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA