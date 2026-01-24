Bardi: «Maltempo anche in Basilicata, valutiamo i danni con le altre regioni»

2 minuti per la lettura

Il presidente della Regione Vito Bardi sui danni per il maltempo evidenziando che anche in Basilicata il maltempo ha provocato danni: «Valutiamo i danni»

POTENZA – Il problema maltempo «ha toccato anche la Basilicata, stiamo vedendo quali sono i danni insieme alle altre Regioni. Ho sentito con il presidente Occhiuto e con la Sicilia per valutare se ci sono le condizioni per poter chiedere i danni per calamità naturali».

Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, parlando con i giornalisti a Napoli a margine di una delle iniziative promosse da Forza Italia per ricordare la discesa in campo del fondatore del partito, Silvio Berlusconi.

Da questo punto di vista la Regione Basilicata ha convocato un incontro per il 27 gennaio per i danni provocati dalle violente mareggiate, che hanno colpito anche il litorale jonico lucano in provincia di Matera provocando allagamenti negli stabilimenti balneari. All’incontro è prevista la presenza di sindaci, associazioni di categoria dei balneari, commissario per il dissesto idrogeologico, protezione civile e uffici del demanio marittimo e della difesa del suolo. La riunione sarà un primo confronto per verificare la situazione, raccogliere le segnalazioni degli operatori e individuare le misure più efficaci per sostenere il settore. Le mareggiate, inoltre, hanno provocato l’accumulo, lungo l’intera costa e sugli arenili, di ingenti quantità di detriti e residui vegetali di varia natura.

La riunione è convocata dal vice presidente della Regione Basilicata con delega alla protezione civile, Pasquale Pepe, d’intesa con il governatore Vito Bardi. «Abbiamo ritenuto necessario convocare tempestivamente questo tavolo – ha dichiarato Pepe -. Per affrontare in modo coordinato gli effetti delle mareggiate e per dare un segnale concreto di attenzione agli operatori balneari. L’ascolto delle categorie e il lavoro sinergico tra uffici e istituzioni sono passaggi fondamentali per definire interventi adeguati. Abbiamo dato mandato ai tecnici competenti di studiare ogni iniziativa possibile per attenuare le ricadute economiche sugli operatori. Nella consapevolezza che occorre accompagnare il comparto verso una ripresa rapida e sostenibile».

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le azioni su cui si sta lavorando, a cominciare dall’adozione di misure compensative a sostegno dei concessionari, valutando in particolare «una riduzione dei canoni demaniali, al fine di alleviare l’impatto economico dei danni subiti e venire incontro alle esigenze delle imprese». Si verificherà anche «la sussistenza dei presupposti per richiedere lo stato di emergenza».