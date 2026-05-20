Omicidio Scanzano, due sospettati per la morte di Nicola Scarascia

3 minuti per la lettura

Omicidio di Nicola Scarascia a Scanzano Jonico, la svolta nelle indagini è vicina, due i sospettati per la morte del 52enne sparito l’8 maggio. Una persona sentita dal pm. La famiglia attende il nulla osta per il funerale

Ci sono due sospettati per la morte di Nicola Scarascia, 52 anni, l’autotrasportatore sparito nella serata dell’8 maggio e il cui corpo, dilaniato dagli animali selvatici, rinvenuto nella mattinata del 12 maggio a Scanzano Jonico all’interno del Canale Fosso Valle, una struttura semiaperta che attraversa il centro urbano in via Rossini, collegando il nucleo cittadino originario al quartiere Santa Sofia. Sentita una persona dal pubblico ministero Annunziata Cazzetta, ancora mistero sul movente. Nelle prossime ore potrebbe esserci una svolta nelle indagini.

OMICIDIO NICOLA SCARASCIA A SCANZANO, DUE I SOSPETTATI

Scarascia sarebbe stato ucciso in un luogo che non sarebbe quello del ritrovamento. Il cadavere sarebbe stato buttato nel canalone probabilmente nella speranza che o non venisse proprio ritrovato o che la scoperta non fosse così immediata e che magari le ricerche venissero proprio sospese.

Gli esiti dell’autopsia, eseguita al “San Giovanni” di Policoro dal medico legale Sara Sablone, avrebbero confermato la morte per asfissia, causata probabilmente da uno strangolamento.

La sera dell’8 maggio, poche ore prima della scomparsa, Scarascia era stato visto nel quartiere Santa Sofia, a poca distanza dalla sua abitazione.

LE ULTIME ORE DI VITA DI NICOLA SCARASCIA

Aveva appena effettuato un prelievo di denaro – si parla di una somma consistente – al bancomat e la sua Volvo con targa tedesca era rimasta parcheggiata sotto casa. Da quel momento se ne sono perse le sue tracce. I cani molecolari, impiegati durante le ricerche, si erano fermati proprio a pochi metri dall’auto. E questo ha fatto pensare che il cinquantaduenne possa essere salito proprio o volontariamente o con la forza a bordo di un altro mezzo.

È proprio questo uno dei dettagli che infittisce il giallo, unito all’esito dei rilievi affidati ai cani molecolari: gli animali sono infatti riusciti a fiutare la pista di Scarascia solo per pochi metri fuori dal portone, un’interruzione brusca che spinge, per questo motivo, gli investigatori a ipotizzare un allontanamento a bordo di un’altra autovettura. Per questo gli inquirenti hanno visionato i filmati di tutte le telecamere di sorveglianza nella zona, a caccia di dettagli o passaggi di mezzi sospetti.

UCCISO LA SERA DELLA SCOMPARSA A SCANZANO JONICO

Scarascia sarebbe stato ucciso probabilmente già la sera della scomparsa. Sul corpo sarebbero stati riscontrati segni sul collo e lesioni ai polsi che farebbero pensare a una immobilizzazione. L’autopsia avrebbe escluso a ferite da arma da fuoco o da taglio.

IL NODO DEL MOVENTE

Il nodo rimane il movente. A chi era destinata la somma di denaro prelevata dall’uomo poco prima di sparire? Quel denaro potrebbe avere un collegamento diretto con quanto accaduto? Questi gli interrogativi attorno a cui ruoterebbe il giallo. Si cercano tracce biologiche e i tabulati delle ultime chiamate per fare luce su un delitto che non può restare impunito. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Policoro e del Comando provinciale di Matera, coordinate dal pubblico ministero Annunziata Cazzetta, puntano a è chiudere il cerchio attorno ai responsabili dell’accaduto a stretto giro.

Intanto la famiglia, che ha chiesto il silenzio stampa sul caso, è ancora in attesa del nulla osta per poter celebrare i funerali del 52enne.