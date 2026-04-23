Basilicata e Puglia, il governo avvia sette nuovi impianti eolici e agrivoltaici

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La decisione accelerata del governo per Basilicata e Puglia: Sette impianti eolici e agrivoltaici. Le delibere dei ministri sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di Via.

ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha esaminato ventiquattro procedimenti di valutazione di impatto ambientale, relativi a progetti di impianti eolici e agrivoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzare nelle regioni Puglia e Basilicata. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, le delibere del Consiglio dei ministri sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA. Lo rende noto il comunicato di Palazzo Chigi.

IL RINVIO DI DICIASSETTE PROGETTI E LE INTERLOCUZIONI ISTITUZIONALI

Il Consiglio dei ministri ha quindi deliberato di rinviare l’esame di diciassette dei ventiquattro progetti, al fine di consentire le necessarie interlocuzioni istituzionali con le Regioni interessate. Inoltre, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sui seguenti progetti da realizzare nella Regione Basilicata, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite dalle Commissioni competenti istituite presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

I PROGETTI DI SETTORE ENERGETICO CON IMPIANTI EOLICI APPROVATI IN BASILICATA

1. Area Cluster Sant’Elia 1 – Cerro Falcone 7, in località La Civita del Comune di Marsicovetere (PZ). Istanza di proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale rilasciato dalla Regione Basilicata con delibera di Giunta Regionale n. 461 del 10 aprile 2015. Società proponente: ENI S.p.a.

2. Impianto agrivoltaico, denominato «San Nicola», di potenza pari a 19.994,88 kW, da realizzarsi nel comune di Ferrandina (MT), e delle relative opere di connessione site nel medesimo comune e nei comuni di Salandra (MT) e Garaguso (MT) e di un impianto di accumulo (BESS) di potenza complessiva pari a 10 MW. Società proponente: Ambra Solare 15 S.r.l.

3. Realizzazione di un parco eolico denominato «Grottole” composto da 6 aerogeneratori da 6,0 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 36 MW, nel comune di Grottole (MT) e opere di connessione site nello stesso comune di Grottole (MT). Società proponente: Lucania Wind Energy S.r.l.

4. Impianto agrovoltaico, da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ), in località «Masseria Sterpara» denominato “Sterpara 1» della potenza nominale pari a 19,88 MW, e relative opere di connessione alla rete, con sistema di accumulo da 10 MW. Società proponente: Ambra Solare 29 S.r.l.

5. Impianto agrivoltaico, denominato «Serra Caruso Mor», della potenza nominale pari a 19,99 MW e relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Craco (MT). Società proponente: Ambra Solare 17 S.r.l.

6. Impianto agrivoltaico, denominato «Piano del Carro», della potenza pari a 19,71 MW, integrato con tecnologia di accumulo di 20 MW, da realizzarsi nel Comune di Irsina (MT), e le relative opere di connessione ed infrastrutture necessarie al collegamento alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Tolve (PZ) e Oppido Lucano (PZ). Proponente: Iota Pegaso S.r.l.

7. Impianto agrivoltaico denominato «Di Benedetto 1» della potenza di 19,947 MW, da realizzarsi nel comune di Craco (MT). Società proponente: Ambra Solare 40 S.r.l.