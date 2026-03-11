Genzano, gioca un’euro e vince un milione alla lotteria Million Day

2 minuti per la lettura

Con un solo euro giocato, a Genzano di Lucania c’è un milionario: vince un milione di euro alla lotteria MillionDay

GENZANO DI LUCANIA – Nuovo milionario a Genzano con la lotteria MillionDAY. Il fortunato vincitore ha portato a casa un milione di euro giocando solo un euro. La dea bendata si è fermata presso la ricevitoria Verderosa e per la cittadina bradanica si tratta della più grande vincita di sempre. La persona favorita dalla fortuna ha azzeccato la cinquina vincente, puntando come detto un solo euro sui numeri 4, 7, 15, 23 e 47.

Ieri mattina (10 marzo 2026), appena in paese è circolata la notizia, una piccola folla di curiosi si è raccolta presso la ricevitoria di Genzano per avere maggiori dettagli e naturalmente si è pure scatenata la caccia al fortunato scommettitore. Anche noi abbiamo chiesto lumi al titolare sul possibile identikit del neo milionario. «Nella nostra ricevitoria – ci dice Giuseppe – passa molto gente potrebbe essere una persona del posto, un giocatore abituale, oppure un camionista o un’automobilista di passaggio. Non ho proprio idea. Mi auguro solo che sia qualcuno bisognoso di questa grossa somma e che ne possa fare buon uso».

UN PERIODO FORTUNATO AL PUNTO GIOCHI GENZANESE

Presso il punto-giochi genzanese è un periodo fortunato: infatti qualche tempo fa sempre al MillionDAY è stato colto un quattro con vincita di mille euro. Invece sabato scorso al Superenalotto un 3 + Superstar ha portato nelle tasche di un giocatore 1890 euro. Tornando al MillionDay si tratta di una lotteria a quota fissa che fa parte dell’offerta giochi di Lottomatica e consiste nell’estrazione di 5 numeri su 55 con due estrazioni giornaliere, la prima alle ore 13 e la seconda alle 20,30. Il giocatore di Genzano è stato baciato dalla buona sorte nell’estrazione delle 13 con una giocata singola. In questo modo ha centrato il bersaglio grosso.

In Basilicata un’altra vincita milionaria al MillionDAY è stata registrata l’anno scorso a Rionero in Vulture. Un gioco quello del MillionDAY che dal momento del lancio ha elargito in tutta Italia oltre un miliardo di euro.