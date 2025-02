Filiano, in auto con un chilo di hashish. Un arresto

2 minuti per la lettura

Filiano: un chilo di hashish suddiviso in 10 panetti e 12 grammi di marijuana in una vettura che sfrecciava sulla Statale 658 Potenza- Melfi

Un chilo di hashish suddiviso in 10 panetti ed in più 12 grammi e mezzo di marijuana. A scoprirli in una vettura che sfrecciava a velocità sostenuta sulla Statale 658 Potenza- Melfi, nelle vicinanze di Filiano, i carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale.

Un controllo di routine, uno dei tanti messi in campo sulle strade lucane dal Comando provinciale per garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche. I militari hanno notato l’atteggiamento sospetto delle due persone a bordo, entrambe di San Fele, e così hanno approfondito la verifica sul mezzo.

Alla guida un ragazzo appena maggiorenne, visibilmente preoccupato. E’ stato proprio il suo comportamento, apparso subito molto nervoso, a portare i carabinieri alla decisione di far scattare un controllo più approfondito del veicolo. Controllo che ha permesso di scoprire una busta che il passeggero cercava di nascondere e all’interno della quale c’era il consistente quantitativo di hascisc (suddiviso in panetti) e i 12 grammi e mezzo di marijuana.

I due giovanissimi sono stati portati in caserma, dove, al termine delle formalità di rito, sono stati dichiarati in stati di arresto e accompagnati alle rispettive abitazioni in regime detentivo, come disposto dall’Autorità giudiziaria del capoluogo.

Il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato gli arresti disponendo i domiciliari per uno, l’immediata liberazione per l’altro.

I fatti risalgono a mercoledì 12 febbraio.

Il Comando provinciale dei carabinieri – si legge in una nota – continua nella sua opera di costante intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati a rafforzare la sicurezza pubblica e a contrastare ogni forma di illegalità, tra cui il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Quest’ennesimo risultato operativo – fanno sapere sempre dal Comando provinciale – testimonia la costante e proficua azione di contrasto posta in essere dai carabinieri, a presidio della legalità e della sicurezza della collettività, nell’ambito di un più ampio e sinergico impegno per la prevenzione e la repressione di ogni forma di criminalità.