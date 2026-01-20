Noepoli, derubata un’anziana con la truffa del finto nipote

2 minuti per la lettura

A Noepoli, un’anziana di 88anni derubata di 4mila euro e oggetti d’oro con la truffa del finto nipote. Avviate le indagini

Truffata un’anziana a Noepoli: prima la telefonata, poi l’inganno in casa. Ancora una truffa ai danni di una persona anziana. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri (19 gennaio 2026) a Noepoli, dove una donna di 88 anni è stata vittima del noto raggiro del “finto nipote”. L’anziana, contattata telefonicamente verso le nove, parla con un uomo che, spacciandosi per un nipote, le ha riferito che il figlio aveva seri problemi legati a delle presunte multe e che, per evitare una denuncia e ulteriori conseguenze, era necessario versare immediatamente 6.000 euro. Poco dopo la telefonata, una persona si è presentata presso l’abitazione della donna. Con modi convincenti è riuscita a entrare in casa e a farsi consegnare tutto il denaro contante disponibile, circa 4.000 euro.

Non ritenendo sufficiente la somma, ha poi chiesto se fossero presenti oggetti in oro. A quel punto l’anziana ha consegnato anche diversi preziosi, ricordi di famiglia, per un valore complessivo stimato oltre i 15.000 euro. La truffa è emersa intorno alle 12.30, quando il figlio, residente a Biella, ha contattato come ogni giorno i genitori. Il padre, ignaro dell’inganno, lo ha rassicurato dicendo che il problema era stato risolto e che i soldi stavano per arrivare. Insospettito, il figlio ha iniziato a fare domande, comprendendo così di essere di fronte a un raggiro.

A questo punto, il figlio chiama i parenti stretti, racconta tutto. Si corre a casa degli anziani genitori, innanzitutto per sincerarsi delle condizioni di salute. Si cerca di tranquillizzare i due anziani, baci, carezze, poi verso la stazione dei Carabinieri per raccontare e denunciare l’odiosa e orribile truffa.

I Carabinieri di Noepoli hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. In queste ore, le forze dell’ordine rinnovano l’invito, soprattutto alle persone anziane, a prestare la massima attenzione a telefonate sospette e a non aprire la porta a sconosciuti, ricordando che nessuna autorità chiede denaro o beni preziosi a domicilio.