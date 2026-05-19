Reggio Calabria, corruzione, arrestati dipendenti comunali

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Corruzione a Reggio Calabria, inchiesta Procura e Polizia su gestione appalti pubblici. Coinvolti imprenditori e dipendenti comunali

REGGIO CALABRIA – Quattro persone sono state arrestate per corruzione a Reggio Calabria. Si tratta di due dipendenti dell’ufficio tecnico del Comune e di due imprenditori. Il blitz è avvenuto questa mattina, martedì 19 maggio 2026, quando gli agenti della squadra mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore Giuseppe Borrelli.

CORRUZIONE, QUATTRO ARRESTI A REGGIO CALABRIA



Un dipendente pubblico è stato portato in carcere mentre per gli altri tre indagati il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari.

Gli episodi riguardano la gestione degli appalti pubblici e il rilascio di autorizzazioni agli imprenditori reggini coinvolti che sono amministratori di due società sequestrate.

I dettagli dell’inchiesta saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi, martedì 19 maggio 2026, alle ore 12 in questura a Reggio Calabria.