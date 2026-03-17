Melfi, scoperta base dello spaccio: in arresto un uomo

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Gli trovano droga e una pistola clandestina in un immobile disabitato, in arresto un uomo già noto alle forze dell’ordine e scoperta a Melfi una base dello spaccio

MELFI – A Melfi la polizia scopre quella che considera «una base dello spaccio» e arresta un uomo trovato con cocaina e una pistola clandestina. L’operazione è condotta dagli investigatori della Squadra mobile della Questura di Potenza al termine di una serie di servizi di osservazione e controllo avviati da tempo nei confronti dell’uomo, già segnalato in passato per violazioni della normativa sugli stupefacenti.

Proprio quei sospetti spingono gli agenti ad avviare un’attività mirata nel centro federiciano per verificare se l’uomo abbia ripreso a muoversi nel giro dello spaccio. Nel corso degli appostamenti gli investigatori notano alcuni comportamenti che attirano la loro attenzione: l’uomo si sposta più volte in città a Melfi utilizzando autovetture diverse e raggiunge ripetutamente un immobile disabitato del centro cittadino. Un via vai insolito che porta gli agenti a ritenere che quell’edificio possa essere utilizzato come base per l’attività illecita. Scatta il controllo.

LA SCOPERTA DELLA BASE DI SPACCIO

Quando gli uomini della Mobile entrano nello stabile sospetto, la perquisizione conferma i sospetti: all’interno trovati circa 150 grammi di cocaina, una pistola calibro 7.65 con la matricola abrasa, completa di caricatore e munizioni, oltre ad altri proiettili. Nello stesso locale spuntano anche una bilancia di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Gli accertamenti proseguono con ulteriori perquisizioni che portano al sequestro di alcuni telefoni cellulari e di mille euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono possa essere collegata all’attività di spaccio.

I controlli nelle banche dati delle forze di polizia restituiscono il profilo di un uomo con un lungo elenco di precedenti penali: suo carico risultano reati gravi come rapina, sequestro di persona a scopo di rapina, addirittura omicidio, e poi ricettazione e violazioni della normativa sulle armi, oltre a episodi legati al traffico internazionale di stupefacenti. In passato era stato arrestato anche all’estero per traffico di droga e successivamente rintracciato in Italia dopo un periodo di latitanza. Informato il pubblico ministero di turno della Procura di Potenza, gli agenti fanno scattare l’arresto. L’uomo si trova adesso nel carcere di Potenza, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina.