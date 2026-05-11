Tentata truffa a un’anziana di Rotonda, finti carabinieri fermati

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Due 40enni di Napoli bloccati a Rotonda (PZ) dai militari durante un controllo, per una tentata truffa, avevano contattato una 87enne chiedendo denaro per il presunto arresto della figlia

ROTONDA (POTENZA) – Tentano di raggirare un’anziana con la classica truffa del finto carabiniere, ma vengono fermati in tempo dai veri militari dell’Arma. Due 40enni originari di Napoli, un uomo e una donna, sono stati denunciati per tentata truffa aggravata ai danni di una 87enne residente a Rotonda, nel Parco del Pollino.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due avrebbero contattato telefonicamente la vittima. L’uomo, spacciandosi per un carabiniere, ha raccontato alla donna che la figlia era stata arrestata, chiedendo la consegna urgente di denaro o gioielli per risolvere presunti problemi giudiziari.

La 87enne, colta da forte agitazione per il ricatto affettivo, si stava già preparando a consegnare i propri risparmi. Tuttavia, il piano dei truffatori è stato interrotto prima che potesse concretizzarsi.

Una pattuglia dei carabinieri, impegnata in un controllo del territorio, ha infatti fermato i due sospetti mentre si aggiravano nel piccolo centro lucano. I militari, insospettiti dalla loro presenza, hanno proceduto agli accertamenti, dai quali sono emersi precedenti specifici per truffe ai danni di anziani.

I due non sono stati in grado di fornire una giustificazione plausibile sulla loro presenza a Rotonda. Nel corso delle verifiche, è emersa anche la telefonata effettuata poco prima all’anziana vittima.

Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Lagonegro con l’accusa di tentata truffa aggravata. Inoltre, è stato proposto nei loro confronti il foglio di via obbligatorio, che sarà valutato dalla Questura di Potenza.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno delle truffe agli anziani, sempre più diffuse e spesso basate su tecniche di pressione psicologica e inganno emotivo.