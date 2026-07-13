Autovelox, Potenza regina di incassi; aumento del 142% in 5 anni

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Sono oltre 306 i milioni di incassi che grazie agli autovelox sono confluiti nelle casse del comune di Potenza; negli ultimi 5 anni vertiginosi gli aumenti che nel 2026 dovrebbero essere mitigati da nuove regole

Oltre 306 milioni confluiti nelle casse comunali grazie agli autovelox negli ultimi cinque anni. Un dato che si ferma al 2025 e che, nel 2026, dovrebbe in teoria essere mitigato dalle nuove regole, entrate in vigore dalla mezzanotte del 12 luglio proprio per regolamentare al meglio l’efficienza e, soprattutto, l’equità delle macchinette di rilevamento elettronico della velocità, vigilando sulla sicurezza stradale senza che, tuttavia, le amministrazioni locali finiscano per trarne più giovamento del giusto. Nel frattempo, però, il Codacons fa i conti e, nella zona altissima della graduatoria dei Comuni con gli incrementi maggiori in termini di introiti nel 2025, con un +142% sul 2021 che non vale il primato assoluto (certificato da Firenze con un +407%) ma, di sicuro, una spinta di tutto rispetto alle casse del Comune.

Una percentuale, quella certificata dal Codacons, che non giova al capoluogo lucano, già al centro delle polemiche per il ripristino effettivo, qualche settimana fa, del famigerato autovelox di Varco d’Izzo, tornato in funzione nonostante le promesse in campagna elettorale. Una macchinetta finita più volte al centro della bufera, addirittura oggetto di una potenziale richiesta referendaria per la rimozione definitiva, eppure regolarmente rientrata a pieno ritmo dopo l’interruzione provvisoria, a partire da metà ottobre 2025, per lo svolgimento dei lavori di Anas per la riqualificazione della piattaforma stradale. Dunque, uno stop momentaneo che ha spostato poco o nulla per i lucani, non giovando al rispetto di quanto promesso dalla Giunta Telesca durante la fase elettorale.

POTENZA SECONDA PER INCASSI DA AUTOVELOX

In ogni caso, come detto, Potenza è in buona compagnia: con i suoi 224 euro di entrate per cittadino residente, la città lucana è seconda alla sola Firenze, con i suoi 235,5 euro pro-capite. In generale, gli aumenti degli incassi da autovelox, rispetto al 2021 (anno di pandemia), hanno toccato il 20,6% in Italia, col 2022 a mostrare il picco assoluto di 76 milioni circa. Negli anni successivi, l’andamento è andato calando ma questo non ha attenuato la preoccupazione delle associazioni di categoria.

IL NUOVO DECRETO

Tecnicamente, il nuovo decreto ministeriale a tema dovrebbe attenuare (se non togliere del tutto) i rischi di vedersi comminata una sanzione da apparecchi non omologati. Al momento, infatti, sono 3.150 quelli regolarmente attivi, in quanto ritenuti in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione in materia. Sono invece 850 quelli “quiescenti”, per i quali sarà necessaria una fase di verifica probatoria circa la loro reale attinenza ai principi richiesti dal decreto.

Una misura che il Codacons stesso aveva definito attesa ma tardiva, al culmine di una serie di criticità scaturite proprio da una legislazione poco chiara: «Dal 2021 al 2025 – aveva spiegato l’associazione – solo nelle principali 20 città italiane gli autovelox hanno garantito in totale proventi per 306,3 milioni di euro. Da aprile 2024, da quando cioè la Cassazione ha stabilito che sono nulle le sanzioni elevate da apparecchi approvati ma non omologati, abbiamo assistito ad un vero e proprio caos in tema di autovelox che ha aperto un enorme contenzioso tra automobilisti ed enti locali facendo venire meno un principio basilare: quello della certezza delle multe. Ribadiamo che chi viola i limiti di velocità e mette in pericolo la vita propria e quella altrui va punito con la massima severità, ma le sanzioni devono essere legittime ed elevate attraverso strumenti che rispettino pienamente le disposizioni del Codice della strada».

Cosa cambia

Il decreto del Mit mira a mettere fine a tutto questo. In primis al caos normativo e, in seconda istanza, al rischio di disomogeneità territoriali. E questo proprio in virtù di un testo che «disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità».

In sostanza, la tutela degli automobilisti andrà di pari passo a una sicurezza sul piano dell’equità delle contravvenzioni eventualmente comminate. Gli stessi dispositivi potranno essere operativi unicamente se in grado di superare il processo di omologazione. Il che, in sostanza, significa che per la loro attivazione non basterà più la sola approvazione ministeriale, restringendo in questo senso anche l’operatività dei Comuni e la loro facoltà di attivare o meno gli autovelox. Qualora un dispositivo non superasse il test, perderà tutta la sua efficacia e non potrà essere utilizzato.

GLI OBBIETTIVI

Le somme tirate dal Codacons, in qualche modo, illustrano meglio quale sia il punto focale della vicenda. Ossia, far viaggiare su binari paralleli la certezza del rispetto delle regole della strada e la tutela del portafogli dei consumatori, da tenere al riparo da dispositivi non omologati. L’obiettivo è anche stabilire al meglio i flussi di introiti che, al momento, vedono forti squilibri territoriali e non necessariamente (anzi, praticamente mai) per maggior rispetto delle regole. Basti pensare che grandi città come Roma si fermano a 25,4 milioni di incassi, mentre alcune come Trieste (-98%), Bolzano (-90%) e Torino (-72%) hanno addirittura registrato dei cali.

Napoli, in cinque anni, ha messo in cassa appena 59.713 euro. Cifra che appare irrisoria anche se commisurata all’ultimo posto occupato dalla città di Aosta, che nel lustro preso in considerazione ha messo a referto appena 4.514 euro, peraltro maturati nel solo 2021.. Difformità che il decreto mira a equilibrare una volta per tutte, utilizzando uno strumento di verifica che dovrebbe funzionare ovunque allo stesso modo: «I controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa. Meno tasse occulte e più trasparenza sono un impegno che avevamo preso» ha spiegato il deputato leghista Andrea Marchetti. L’auguroio è che la certezza normativa sia applicata. E che possa bastare.