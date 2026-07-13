Sinner sempre più numero uno del ranking Atp, Zverev scavalca Alcaraz

ROMA (ITALPRESS) – Diverse novità nella classifica mondiale, aggiornata questa mattina dalla Atp, dopo la fine di Wimbledon. Il re di Londra, ovvero l’azzurro Jannik Sinner è sempre più il numero uno del mondo. Alle sue spalle il finalista del Major britannico, Alexander Zverev, ha scavalcato Carlos Alcaraz, che si sta preparando per il rientro nel circuito. Adesso il tedesco è numero 2; mentre lo spagnolo è sceso al terzo gradino del ranking internazionale. In chiave azzurra, poi, guadagna una posizione Flavio Cobolli, adesso numero 9 del mondo, che ha “confermato” a Londra i quarti di finale del 2025. Otto in tutto gli italiani nella top 100. Dietro a Sinner e Cobolli ci sono Lorenzo Musetti 14°, Luciano Darderi 18°, Matteo Arnaldi 34°, Matteo Berrettini 43° (con 8 posizioni guadagnate), Mattia Bellucci 80° e Lorenzo Sonego 83° (questi ultimi due hanno perso rispettivamente 13 e 14 posizioni). Infine, tra i primi 20 italiani del ranking Atp, chi ha guadagnato più posizioni rispetto alla precedente classifica è Lorenzo Giustino, che risale 30 gradini e rientra nella top 200 grazie alla finale raggiunta al Challenger di Liegi (ora è numero 196).

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (–)

2. Alexander Zverev (Ger) 8.480 (+1)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 8.160 (-1)

4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.740 (–)

5. Alex De Minaur (Aus) 4.110 (+1)

6. Ben Shelton (Usa) 3.770 (-1)

7. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (+1)

8. Daniil Medvedev (Rus) 3.670 (+1)

9. Flavio Cobolli (Ita) 3.460 (+1)

10. Taylor Fritz (Usa) 3.365 (-3)

Così gli altri italiani:

14. Lorenzo Musetti 2.315 (+1)

18. Luciano Darderi 2.210 (-2)

34. Matteo Arnaldi 1.349 (+1)

43. Matteo Berrettini 1.075 (+8)

80. Mattia Bellucci 751 (-13)

83. Lorenzo Sonego 743 (-14)

138. Andrea Pellegrino 459 (-5)

149. Francesco Maestrelli 391 (-21)

150. Stefano Travaglia 385 (-20)

160. Luca Nardi 346 (+6)

175. Marco Cecchinato 323 (+20)

182. Francesco Passaro 314 (+3)

184. Federico Cinà 312 (-10)

193. Gianluca Cadenasso 296 (-3)

196. Lorenzo Giustino 283 (+30)

PAOLINI TORNA NELLA TOP 15 DEL RANKING WTA

Diverse variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione di Wimbledon. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), grazie ai quarti raggiunti sull’erba dell’All England Club recupera due posizioni ed è ora 15esima. La mancata conferma dei punti del terzo turno dello scorso anno a Wimbledon costa invece ventidue posti ad Elisabetta Cocciaretto, che scende al numero 68. Tante, invece, le variazioni nella top ten mondiale. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la novantunesima settimana consecutiva (la 99esima complessiva, lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023). La 28enne di Minsk, che non sta attraversando affatto un gran momento, ha ora appena 407 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda.

Sul terzo gradino del podio, infine, grazie ai quarti a Wimbledon (sconfitta da Gauff), risale la statunitense Jessica Pegula, che guadagna una posizione ed eguaglia il primato personale.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 8.550 (–)

2. Elena Rybakina (Kaz) 8.143 (–)

3. Jessica Pegula (Usa) 6.301 (+1)

4. Coco Gauff (Usa) 5.649 (+3)

5. Mirra Andreeva (Rus) 5.293 (–)

6. Karolina Muchova (Cze) 5.168 (+3)

7. Linda Noskova (Cze) 5.119 (+5)

8. Iga Swiatek (Pol) 4.539 (-5)

9. Amanda Anisimova (Usa) 4.353 (-3)

10. Elina Svitolina (Ukr) 4.351 (-2)

Così le italiane:

15. Jasmine Paolini 2.783 (+2)

68. Elisabetta Cocciaretto 977 (-22)

128. Lisa Pigato 588 (+5)

139. Lucia Bronzetti 551 (-14)

141. Tyra Caterina Grant 547 (+31)

145. Lucrezia Stefanini 542 (+18)

209. Nuria Brancaccio 360 (-39)

213. Jennifer Ruggeri 352 (-6)

287. Federica Urgesi 341 (+6)

292. Aurora Zantedeschi 237 (+72)

– foto IPA Agency –

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