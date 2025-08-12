Potenza, anomalia costruttiva: il viadotto Tiera sarà abbattuto

3 minuti per la lettura

Dopo il cedimento del pilone del viadotto Tiera a Potenza, le prime valutazioni: si parla di anomalia costruttiva, il ponte sarà abbattuto

POTENZA – L’Ufficio tecnico della Provincia di Potenza ha predisposto un piano di abbattimento del viadotto Tiera, dopo il cedimento strutturale di un pilone, che domenica scorsa ne ha reso necessaria la chiusura al traffico, con le conseguenti difficoltà per raggiungere le frazioni Bosco Grande, Bosco Piccolo e Barrata, alla periferia del capoluogo lucano, dove risiedono circa 200 famiglie.

Si tratterà di “un intervento delicato e complesso”, come ha spiegato il presidente della commissione Viabilità della Provincia di Potenza, Carmine Ferrone. “Sulla strada di competenza provinciale – ha aggiunto Ferrone – era installato un impianto semaforico con il senso unico alternato con restringimento di carreggiata già da un anno e introdotto il limite di peso per camion ed autocarri in circolazione, a dimostrazione che il cavalcavia era da tempo attenzionato”. Nell’area del viadotto pericolante è giunto ieri il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano.

IL PROGETTO REALIZZATO NEL 1978 PRESENTA ORA UNA ANOMALIA COSTRUTTIVA

“Dall’improvvisa frattura del ponte lungo la SP ex SS93 Appulo-Lucana, progettato e realizzato da Anas nel 1978, si evince un’anomalia costruttiva – ha spiegato Giordano – È quanto emerso da una prima verifica tecnica dell’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza che, dopo i sopralluoghi espletati nella giornata di ieri, sta lavorando per l’affidamento relativo alla demolizione del manufatto da attuare quanto prima. La sicurezza è una priorità da cui non si può prescindere”.

“Nel corso delle riunioni che si sono svolte con l’Ufficio Viabilità della Provincia – ha continuato Giordano – ho avuto conferma che la struttura fosse regolarmente monitorata, al pari dei migliaia di ponti di competenza dell’Ente. Dalle ultime relazioni tecniche acquisite era emerso un giudizio di integrale transitabilità del viadotto. Nonostante questo, in via precauzionale, l’Ufficio Viabilità aveva mantenuto l’interdizione al traffico per veicoli pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, con un senso di marcia alternato. Limitazione che stiamo verificando se sia stata violata”.

DOPO IL SOPRALLUOGO, IL VIADOTTO TIERA SARA’ ABBATTUTO

“I nostri uffici – ha concluso – nonostante le evidenti difficoltà economiche in cui sono costretti ad operare, ancora una volta confermano di aver lavorato in maniera precisa e nel rispetto di ogni regola, avvalendosi anche di esperti esterni. Le relazioni redatte, però, si sono basate sul presupposto che l’opera fosse stata realizzata in maniera corretta. Il cedimento, invece, ha rivelato delle anomalie probabilmente afferenti alle armature, utili a sostenere il carico. Dagli ulteriori approfondimenti appureremo se si sia trattato di un errore progettuale o di realizzazione”.

Nei pressi del pilone che sta cedendo sulla ex statale 93 Tiera-Potenza si è recato ieri anche il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture, Pasquale Pepe.

“L’orientamento principale è procedere alla demolizione del viadotto – ha detto dopo aver effettuato il sopralluogo con i tecnici – Una valutazione dei tempi sarà possibile farla solo dopo gli approfondimenti degli uffici tecnici della Provincia che è proprietaria della strada. I lavori di ammodernamento sulla tratta ferroviaria Potenza-Melfi non subiranno rallentamenti, ma paradossalmente potrebbero essere accelerati proprio per la chiusura del traffico ferroviario”.