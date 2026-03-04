Il ministro Nordio atterra allo stadio di Potenza e il manto erboso si solleva e si danneggia

1 minuto per la lettura

POTENZA – Rischia di costare qualche decina di migliaia di euro, oltre ai disagi per decine di giovani sportivi, la tappa lucana del tour referendario del ministro Carlo Nordio.

A causa di un imprevisto durante l’atterraggio dell’elicottero che ieri sera, 3 marzo 2026, lo ha portato a Potenza, infatti, il campo sportivo dell’ex Figc resterà chiuso a tempo indeterminato.

A provocare il danneggiamento della struttura è stato il sollevamento di alcuni lembi del manto di erba artificiale che lo ricopre.

Immediate le proteste dei dirigenti delle società calcistiche che quotidianamente frequentano il campo.

La decisione di interdirne l’uso è stata assunta dalla Lega calcio Basilicata per ragioni di sicurezza in attesa di una verifica compiuta dell’entità dei danni.