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Ss 742 Sinnica – Sarmentana: Galleria, i sindaci contro Anas. Sei amministrazioni sul piede di guerra per la chiusura. Diffida per i «rilevanti disagi: aggravio di circa 10 chilometri a causa delle deviazioni».

In Basilicata, non di rado, la viabilità genera disagi e difficoltà: un esempio è rappresentato da quanto sta accadendo in val Sarmento, dove stamane è prevista una mobilitazione poiché i sindaci del territorio sono molto adirati per un provvedimento che interessa un’arteria fondamentale per gli spostamenti. I primi cittadini dei Comuni di Terranova di Pollino, San Costantino Albanese, Cersosimo, San Paolo Albanese, Noepoli e San Giorgio Lucano hanno scritto ad Anas diffidandola, affinché fornisca un «riscontro motivato e richiesta urgente di riesame dell’ordinanza di chiusura della Galleria Spogliamonaco sulla Strada statale 742 “Sinnica – Sarmentana”».

LE RAGIONI DELLA PROTESTA E LE RICHIESTE DEI COMUNI AD ANAS

Ecco perché è stata programmata una manifestazione di protesta proprio nei pressi della galleria in questione. Per capire cosa abbia mandato i sindaci su tutte le furie, bisogna tornare alla richiesta iniziale che gli stessi avevano inoltrato ad Anas di rivedere la gestione del cantiere, introducendo un senso unico alternato regolato da impianto semaforico per limitare i disagi agli automobilisti. Una richiesta rimasta senza soluzione concreta e che ora si scontra con una decisione destinata ad alimentare ulteriormente la protesta dei Comuni interessati. Anas ha infatti prorogato fino al 31 luglio le limitazioni alla circolazione lungo la statale 742, confermando la chiusura della carreggiata nella galleria in direzione Senise e il restringimento di quella in direzione San Giorgio Lucano.

SS 742, I DETTAGLI SUI LAVORI IN GALLERIA E SUI PERCORSI ALTERNATIVI COSTRITTIVI

«Anas – si legge nella nota dei sindaci – ha disposto la chiusura di una corsia della Galleria Spogliamonaco, lungo la Ss. 742 Sinnica-Sarmentana, per consentire l’esecuzione di lavori di rifacimento e adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione». Un provvedimento che provoca «rilevanti disagi, imponendo percorsi alternativi con un aggravio di circa 10 chilometri a causa delle deviazioni». Per fare chiarezza: verso la val Sarmento si passa ma per ritornare occorre percorrere la strada che passa nei pressi dell’abitato di Noepoli oppure raggiungere la statale Sinnica alle spalle dello sbarramento di Monte Cotugno. Insomma: molto tempo in più. Tuttavia, «i Comuni interessati hanno già rappresentato formalmente ad Anas la possibilità di adottare soluzioni alternative, tra cui il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o altre modalità di gestione del traffico compatibili con le esigenze del cantiere» ma, ad oggi, senza ottenere «alcun riscontro formale e motivato».

LA FORMALE DIFFIDA DEI SINDACI E LA PROROGA DELLE LIMITAZIONI DA PARTE DI ANAS

Per queste ragioni, Mosè Antonio Troiano (sindaco di San Paolo Albanese, Franco Mazzia (sindaco di Terranova di Pollino), Renato Iannibelli (sindaco di San Costantino Albanese), Domenica Paglia (sindaca di Cersosimo), Giuseppe Valicenti (sindaco di Noepoli) e Giuseppe Esposito (sindaco di San Giorgio Lucano), hanno deciso di procedere con la diffida. La risposta di Anas, almeno per il momento, è arrivata sotto forma di una nuova ordinanza. Con il provvedimento n. 270/2026/PZ viene appunto prorogata fino al 31 luglio l’ordinanza emanata il 21 maggio scorso.

La motivazione riportata nel documento è che «non sono ultimate le lavorazioni» relative al primo stralcio dell’intervento di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici della galleria Spogliamonaco. Per questa ragione resteranno in vigore gli stessi provvedimenti già adottati. Una decisione che, di fatto, lascia immutata la situazione contestata dai sindaci e allontana la possibilità di adottare quella soluzione alternativa che i Comuni ritengono praticabile per ridurre l’impatto dei lavori su un’arteria fondamentale per i collegamenti tra l’area del Pollino e la valle del Sinni.