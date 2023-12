Potenza, l'associazione "Avanti gli ultimi" dona il pranzo di Natale a 500 indigenti

2 minuti per la lettura

Per il quinto anno consecutivo, la mattina di Natale, l’associazione “Avanti gli ultimi” a Potenza donerà il pranzo di Natale a 500 indigenti

POTENZA- Si moltiplicano in città le iniziative solidali per dare sostegno alle tante famiglie in difficoltà. I volontari di numerose associazioni, anche in collaborazione con enti e attività commerciali, intensificano l’impegno in vista del Natale. E’ il caso dell’associazione “Avanti gli ultimi” fondata da Antonella Tancredi che ne è anche la responsabile.

Ogni anno, e questo è il quinto consecutivo, la mattina di Natale nella sede dell’associazione in via Largo Don Uva 31, palazzo Crisci, i volontari consegnano il pranzo di Natale a famiglie in difficoltà economica. L’iniziativa si ripete anche quest’anno. I pasti saranno preparati gratuitamente dalla sala ricevimenti “La Tartaruga” di Genzano di Lucania e dalla sala ricevimenti “l’Antica Fonte” di Oppido Lucano.

Il pranzo sarà cucinato dagli chef del Dipartimento Solidarietà Emergenza Fic Basilicata. «I prodotti da cucinare -ha spiegato Tancredi- saranno consegnati alla ristorazione dalla nostra associazione. Inoltre accompagnato al pranzo, l’associazione donerà alle oltre 500 famiglie assistite, un pacco – cesto Natalizio, offerto dai donatori della nostra comunità. Ognuno di essi ha preso in carico una famiglia, realizzando nello specifico il pacco in base al nucleo familiare. I pacchi con il pranzo saranno consegnati nella mattinata del 25 nella sede della nostra associazione».

“Avanti gli ultimi” nasce nel 2019 con lo scopo di dare un aiuto alle famiglie che vivono difficoltà economiche. «Una realtà -ha sottolineato Tancredi- che per mia scelta non ha un Iban, non accede a nessun fondo o donazione in denaro da parte dei nostri donatori, essi infatti, possono supportare il nostro operato consegnando direttamente nella nostra Boutique del cuore di “Avanti gli Ultimi”, (un locale concessomi dal Comune di Potenza in comodato d’uso) alimenti, prodotti per l’infanzia, giochi, vestiari, prodotti da banco Farmaceutici.

Una sorta di vero e proprio negozio messo su dalla generosità e dalla vera solidarietà di un’intera comunità. Le famiglie che assistiamo sono oltre 500, ricordo che vengono seguite fiscalmente dai nostri soci, avendo loro un Caf in Largo Don Uva 31.

Questo ci permette -ha continuato- di avere un chiaro quadro della situazione di difficoltà degli assistiti. Siamo una realtà attiva nella nostra comunità e promuoviamo diverse iniziative uniche nella loro specie, tra queste la consegna di cesti Natalizi ai nostri assistiti e donati dai cittadini della nostra Basilicata, accompagnati dal pranzo Natalizio interamente offerto dalla nostra associazione “Avanti gli Ultimi” che può contare sull’ausilio di tanti volontari ».

Tra gli obiettivi dell’associazione sensibilizzare la comunità attraverso «un segnale di solidarietà verso i più bisognosi della nostra città». La mattina di Natale sarà anche l’occasione per «ringraziare tutti i donatori e commercianti che ci aiutano affinché -ha concluso Tancredi- anche sulle tavole dei più fragili arrivi un messaggio di amore e di speranza».