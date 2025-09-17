Potenza, il Subbuteo non inclusivo

2 minuti per la lettura

A Potenza l’amara vicenda di un mancato invito a un torneo di Subbuteo. Nessuna delle postazioni era adibita a far giocare le persone in sedia a rotelle»

Bandiscono un torneo di Subbuteo con l’intenzione di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie rare. Ma non risulta invitato uno dei due club lucani, il cui presidente – l’attivissimo Flavio Olita – è affetto proprio da una malattia rara.

L’AMARO PARADOSSO



Quello che appare come un amaro paradosso – su cui pubblicheremo ovviamente l’eventuale risposta degli organizzatori, quando ci sarà – viene raccontato dallo stesso club As Subbuteo Club Potenza con un comunicato diffuso ieri, martedì 16 settembre.

SUBBUTEO, IL MANCATO INVITO



«Seppur iniziativa lodevole – si legge – riteniamo che la società organizzatrice sia responsabile di una grave mancanza nei nostri confronti e quindi crediamo sia giusto che si sappia pubblicamente. Il torneo in questione nella sede della Bnl di Potenza organizzato dall’Asd Subbuteo Club Basilicata per raccogliere fondi per la Fondazione Telethon; quest’ultima non era organizzatrice e non era a conoscenza dell’evento ed è quindi estranea ai fatti».

IL CLUB LUCANO DI SUBBUTEO RACCONTA LA VICENDA



«A fine luglio – continuano – veniamo a conoscenza del torneo e vediamo che vari club di Subbuteo del Sud Italia sono stati invitati a partecipare ma non il nostro. La riteniamo una grave mancanza visto che si tratta di un torneo di beneficenza il cui ricavato è devoluto alla ricerca sulle malattie rare, e il presidente del nostro club (tra l’altro unico altro club in Basilicata) è una persona con disabilità affetta proprio da una malattia rara. Giudicato un gesto inaccettabile, andiamo a parlarne con la direttrice della Bnl, la quale recepisce la questione, se ne fa carico e la risolve permettendoci di partecipare al torneo, cosa per cui è stata pubblicamente ringraziata».

TORNEO DI SUBBUTEO, LA BRUTTA SORPRESA



Ma quelli dell’As Subbuteo Club Potenza raccontano di un’altra brutta sorpresa che li attendeva: «Giunto il giorno della manifestazione, il club organizzatore allestisce alcuni tavoli per il torneo e altri per far provare il gioco ad eventuali avventori, ma nessuno di questi adibito a far giocare le persone in sedia a rotelle. Inoltre nel corso della giornata non hanno dato il giusto rilievo al tema della ricerca scientifica, mentre per nulla a quelli della disabilità e del gioco inclusivo.

LA MANCANZA DI ATTENZIONE VERSO LE PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ

Se si considera che il nostro presidente, unica persona affetta da disabilità causata da una malattia rara presente alla manifestazione, non è stato per nulla coinvolto, ancor di più si evidenzia la scarsa sensibilità rispetto all’argomento».

«I valori dell’As Subbuteo Club Potenza sono soprattutto l’inclusione e la socializzazione», conclude Olita.