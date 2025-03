Potenza ritrova Elisa Claps 15 anni dopo: il presidio di Libera Potenza

2 minuti per la lettura

Sono passati quindici anni dal ritrovamento del corpo dell’allora 16enne Elisa Claps, nella chiesa della Trinità a Potenza; oggi il presidio di Libera intitolato anche a Francesco Tammone

UN corteo fino all’ingrsso della chiesa della Trinità, dove il corpo di Elisa Claps è rimasto nascosto per 17 anni. Poi la lettura del lungo elenco delle vittime innocenti della mafie.

E’ questo il modo con cui Libera Basilicata intende celebrare, oggi (17 marzo 2025), il quindicesimo anniversario della scoperta del corpo della sedicenne potentina nel sottotetto del tempio di via Pretoria. Una svolta drammatica nel “giallo” che ha avvolto la scomparsa, nel 1993, di Elisa Claps, e che ha portato, nei due anni successivi, all’arresto e alla condanna di Danilo Restivo per il suo omicidio, e quello della vicina di casa inglese Heather Barnett.

Col presidio di Libera Potenza, intitolato a “Elisa Claps e Francesco Tammone” ci sarà la madre di Elisa, Filomena Iemma e a tutta la famiglia Claps, per «un momento di memoria e riflessione». Così si legge in una nota di presentazione dell’evento.

Il corteo partirà lunedì 17 marzo alle 17 dalla sede del Presidio Legalità in via Sinni (poco sopra borgo San Rocco) fino a “Largo Elisa Claps”, come è stato ribattezzato lo slargo davanti alla chiesa della Trinità.

«Durante la manifestazione – spiega Marianna Tamburrino, referente di Libera Basilicata – verranno letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie e raccontate le storie di coloro che ancora oggi attendono verità e giustizia».

L’iniziativa odierna si inserisce nell’ambito del percorso verso la XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il 21 marzo, con un grande evento organizzato da Libera a Trapani. «Per rinnovare l’impegno collettivo nella lotta per la legalità e per la giustizia».

«La memoria di Elisa e di tutte le vittime – ha aggiunto Tamburrino – deve rimanere viva, affinché il vento della memoria possa davvero seminare giustizia».

La manifesta è organizzata dal Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”, in collaborazione con il Presidio legalità, Penelope Italia, il Vis, l’Associazione Serendipidy, la sezione Anpi di Potenza ,Articolo 21 e la delegazione del Moto Club di Potenza.