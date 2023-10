Medico di Lecce disperso sul Pollino, ricerche ancora in corso

1 minuto per la lettura

Sono ancora in corso, e finora senza esito, le ricerche scattate per ritrovare un medico di 70 anni di Lecce, disperso sul Pollino da ieri. Le ricerche sono cominciate ieri in serata, dell’uomo si sono perse le tracce mentre partecipava a partecipava ad un’escursione nel Parco nazionale, sul versante lucano del massiccio montuoso, in provincia di Potenza.

Le ricerche si concentrano tra l’area del santuario della Madonna del Pollino e i sentieri che portano a Serra Crispo. L’uomo era salito in cima insieme al figlio ma solo quest’ultimo ha fatto ritorno a valle e ha dato l’allarme. Finora sono intervenuti, e sono ancora operativi, gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Basilicata, i carabinieri, i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, con l’impiego di unità cinofile. Le ricerche proseguono senza sosta.

Il Soccorso alpino ha fatto appello alla “massima collaborazione” di coloro che soprattutto nella giornata di domani attraverseranno i sentieri dell’area interna del Parco (Santuario Madonna del Pollino, Lago Duglia, Colle Impiso), soprattutto in direzione Serra di Crispo – Grande Porta, per segnalare eventuali avvistamenti. Al momento della scomparsa, l’uomo aveva un giubbino arancione e uno zaino rosso.