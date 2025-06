Potenza, Parco Mondo, presi i baby rapinatori

2 minuti per la lettura

Due minorenni in zona Parco Mondo a Potenza si sarebbero impossessati delle borse di tre signore, tra fine maggio e inizio giugno. Disposti i domiciliari per uno e l’affidamento in comunità educativa per l’altro

SONO scattate venerdì le misure cautelari nei confronti di due baby rapinatori individuati dagli investigatori della squadra mobile e del Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Potenza.

RAPINE A PARCO MONDO, DUE MISURE CAUTELARI



Lo ha reso noto, ieri, venerdì 20 giugno, il procuratore della Repubblica per i minorenni, Anna Gloria Piccininni, che ha coordinato le indagini, quindi chiesto e ottenuto le misure cautelari emesse nei confronti dei due ragazzi, entrambi minorenni, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dei Minorenni.

«L’efficiente, calzante e tempestiva attività di indagine svolta – si legge nella nota – ha consentito di individuare i due ragazzi come i responsabili di tre episodi delittuosi accaduti a Potenza, il 23 e 26 maggio ed il 13 giugno , in zona Parco Mondo (Parco dell’Europa Unita, ndr), dove i giovani si sono impossessati della borsa di tre distinte donne con modalità tali da configurare rispettivamente un furto con strappo, un furto ed una rapina».

BABY RAPINATORI, ALLARME SOCIALE A POTENZA



«Gli episodi hanno destato allarme sociale non essendo la città di Potenza usualmente teatro di episodi similari, invece, molto frequenti in altri contesti urbani».

«Uno dei due – prosegue la procuratrice – è stato accompagnato presso una comunità educativa in regime di restrizione, mentre l’altro è stato sottoposto alla permanenza domiciliare».

Nelle scorse settimane erano state molteplici le segnalazioni sul degrado del parco del quartiere di Poggio Tre Galli.

Molti cittadini hanno lamentato, in particolare, l’assenza di un’illuminazione adeguata, come pure gli atti di vandalismo nell’area giochi per i più piccoli.