Potenza, donna investita in strettoia pericolosa

Una donna investita in via Vaccaro a Potenza, a ottobre da questa testata la denuncia della pericolosità della zona senza marciapiedi

POTENZA – Una donna investita ieri sera, venerdì 16 gennaio 2026, in via Vaccaro, a poco distanza dall’incrocio con viale Dante.

Sul posto l’autoambulanza del 118 che ha prestato le prime cure prima del trasporto all’ospedale San Carlo e mezzi della Polizia locale per governare il traffico automobilistico.

DONNA INVESTITA, LA DENUNCIA DEL QUOTIDIANO

Non è stato possibile conoscere ieri sera le condizioni di salute della donna, anche se alcuni testimoni hanno riportato – telefonicamente – la convinzione che fosse cosciente dopo l’investimento.

La zona è quella di cui, il 21 ottobre scorso, sull’Altravoce Il Quotidiano denunciammo la pericolosità: la presenza di un cantiere, la dislocazione incongrua dei passaggi pedonali e soprattutto l’assenza di un vero marciapiede – se non uno disegnato per terra – aveva creato rischi per i pedoni.

Se l’investimento è causato da questa situazione – magari aggravata dall’illuminazione pubblica insufficiente – lo stabiliranno eventuali indagini.