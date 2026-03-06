Potenza, Telesca contro Nordio: «Ora faccia sistemare il campo»

2 minuti per la lettura

Dopo l’atterraggio dell’elicottero del ministro Nordio, che ha campo dell’ex Figc, Telesca pretende che il ministro faccia sistemare la struttura

TOCCA al ministro della Giustizia Carlo Nordio fare in modo che il campo da calcio “federale” danneggiato dall’elicottero che martedì sera lo ha portato in città «venga sistemato in tempi brevi».

A dichiararlo, ieri, è stato il sindaco Vincenzo Telesca, intervenendo sul “lascito” della tappa lucana del tour del guardasigilli per far conoscere le ragioni del “sì” al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

ANCORA DA QUANTIFICARE I DANNI

Intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, conduttori di Un Giorno da Pecora su Radio1, Telesca ha ironizzato sull’accaduto.

«Nordio è arrivato con un elicottero, che è atterrato sul campo da calcio che si è “leggermente” rovinato».

«Si è sollevato tutto il manto sintetico del campo che ora è totalmente divelto, e in più si sono creati degli avvallamenti di difficile risoluzione immediata». Ha proseguito il primo cittadino, confermando che l’amministrazione sta ancora quantificando la spesa necessaria per il ripristino della struttura.

«Il danno maggiore è che ora 800 ragazzi non potranno giocare le partite dei vari campionati di calcio, c’erano tante partite che si dovevano disputare in questo periodo. E poi gli allenamenti: sul campo della Figc si allenano otto squadre».

L’INVITO NON RICEVUTO, L’ATTERRAGGIO ROVINOSO E LA CENA IN UN NOTO LOCALE

Telesca ha poi aggiunto di non aver fatto parte del comitato di accoglienza del ministro, e di non aver ricevuto l’invito nemmeno all’incontro al Polo bibliotecario nazionale per cui il ministro era arrivato in città.

Il rovinoso atterraggio dell’AugustaWestland Aw139 della Guardia di Finanza nel campo dell’ex Figc è avvenuto martedì sera verso le 20. Con la discesa panoramica all’imbocco del ponte Musmeci, con le luci della città sullo sfondo, interrotta dal sollevamento del manto di erba sintetica.

Per evitare problemi peggiori l’elicottero col ministro a bordo si è visto costretto a riprendere quota ed è rimasto a volteggiare in aria fino a quando i vigili del fuoco non hanno assicurato il manto di erba sintetica sollevatosi dal suolo. Parcheggiandovi sopra delle auto.

In precedenza Nordio aveva partecipato ad altri due incontri sulle ragioni del “sì” alla sua riforma della giustizia a Bari e a Taranto. Mentre quello di Potenza, organizzato dal deputato FdI Salvatore Caiata, era fissato per l’indomani mattina.

Appena arrivato nel capoluogo lucano, quindi, il guardasigilli si è concesso una cena in un noto ristorante cittadino con la capo-segretaria, Gippy Rubinetti, potentina doc, nonché sorella di una storica collaboratrice di Caiata, e alcuni familiari e amici di lei.

Al termine dell’incontro dell’indomani mattina il ministro è ripartito in auto per un ulteriore “bagno di folla” a Salerno. Ieri mattina, quindi, era a Castel Capuano, in provincia di Napoli, per la presentazione del suo libro “Una nuova giustizia”.