Basilicata, il bullismo vince in Val D’Agri

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Incubo bullismo in una scuola della Val d’Agri: una 16enne costretta a lasciare dopo mesi di offese e aggressioni. La famiglia accusa: «Tutti sapevano, nessuno è intervenuto»

VAL D’AGRI – Una scuola dovrebbe essere un rifugio. Un luogo dove crescere, imparare, sbagliare senza essere giudicati. Un posto dove un ragazzo possa sentirsi accolto, protetto, libero di essere sé stesso. E invece, per una studentessa di 16 anni della Val d’Agri, quelle aule sarebbero diventate un incubo quotidiano. La sua identità resterà protetta. Non per nascondere qualcosa, ma per difendere ciò che resta della sua serenità. Perché dietro questa storia ci sono lacrime, paura, umiliazioni e un silenzio che, secondo il racconto della famiglia, avrebbe fatto ancora più male delle offese.

BULLISMO IN UNA SCUOLA IN VAL D’AGRI



Tutto sarebbe iniziato lentamente. Una battuta di troppo. Una risata alle spalle. Poi gli insulti. Sempre più pesanti, sempre più crudeli. Tre ragazzi più grandi avrebbero iniziato a prenderla di mira, trasformando la scuola in un terreno di caccia contro una ragazza colpevole soltanto di essere diversa. Lei non cercava popolarità. Non amava mettersi in mostra. Preferiva studiare, leggere, costruirsi il proprio futuro con discrezione e impegno. Ma proprio quella sua sensibilità, quel carattere riservato, l’avrebbero resa vulnerabile agli occhi di chi aveva bisogno di trovare un bersaglio.

LE VESSAZIONI PER MESI E MESI



Secondo il racconto dei familiari, le vessazioni sarebbero andate avanti per mesi. Cestini di carta lanciati addosso, palline di stagnola, spintoni nei corridoi, banchi colpiti volontariamente. E poi le parole. Quelle che lasciano ferite invisibili ma profondissime. “Merda”, “mafiosa di m…”. Offese ripetute quasi ogni giorno. Umiliazioni consumate davanti agli altri studenti e, in alcuni casi, persino sotto gli occhi di insegnanti che – secondo quanto denunciato – non sarebbero intervenuti. «La parola d’ordine era omertà», raccontano oggi i parenti della ragazza con amarezza. «Tutti vedevano, ma nessuno aiutava davvero».

BULLISMO IN VAL D’AGRI, LA DENUNCIA DEI FAMILIARI DELLA VITTIMA

Parole durissime che aprono interrogativi inquietanti non soltanto sul comportamento dei ragazzi accusati di bullismo, ma anche sul ruolo degli adulti che avrebbero dovuto proteggere. La famiglia sostiene di aver più volte segnalato quanto stava accadendo, mostrando anche documentazione medica relativa a diversi accessi al Pronto Soccorso dopo una caduta provocata da uno spintone. Ma, secondo il loro racconto, la priorità sarebbe stata evitare che la vicenda diventasse pubblica. E così quella ragazza avrebbe continuato a sentirsi sola. Invisibile. Persino colpevole. La ferita più dolorosa, infatti, non sarebbe stata soltanto la violenza dei compagni, ma la sensazione di non essere creduta. Di essere lasciata sola proprio dagli adulti dai quali si aspettava aiuto. Alla fine ha scelto di andare via da quella scuola. Non perché non amasse studiare. Non perché non volesse costruirsi un futuro. Ma perché aveva paura. Paura di entrare in classe. Di sentirsi ancora umiliata. Paura di ritrovarsi ogni giorno davanti agli stessi volti, alle stesse risate, agli stessi silenzi.

IL FALLIMENTO DI UN SISTEMA EDUCATIVO

Se queste accuse dovessero trovare conferma, non si tratterebbe soltanto di episodi di bullismo, ma del fallimento di un sistema educativo che avrebbe dovuto accorgersi del dolore prima che diventasse insopportabile. Perché il bullismo non vive soltanto nei gesti di chi colpisce. Vive anche nell’indifferenza di chi guarda e sceglie di voltarsi dall’altra parte. E c’è una domanda che questa ragazza continua a ripetersi ogni giorno. Una domanda semplice, disperata, umana: “Perché si comportano così?”. Una domanda alla quale nessuna scuola dovrebbe mai lasciare senza risposta.