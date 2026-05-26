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Cede l’asfalto sulla Sp7 a San Chirico Raparo per una frana. Nessun ferito ma il paese resta diviso. Viabilità deviata, scuole riaperte e interventi urgenti in corso

SAN CHIRICO RAPARO – Un paese letteralmente diviso a metà: si presenta così San Chirico Raparo dopo la frana di domenica scorsa, che ha provocato il crollo di una parte dell’asfalto lungo la Sp7 che attraversa il centro abitato. Per fortuna non ci sono stati feriti poiché, come vi abbiamo raccontato nell’edizione di ieri, il tratto in questione era sotto controllo da giorni e già dalla mattina di domenica 24 maggio 2026 – il cedimento è avvenuto dopo le 15 – era scattato il divieto di transito per i mezzi pesanti ed il senso unico alternato, con circolazione consentita unicamente nella corsia interna.

FRANA A SAN CHIRICO RAPARO, PAESE DIVISO IN DUE

«Abbiamo già contattato i dipartimenti regionali interessati e la stessa Provincia di Potenza, che ne ha la competenza, e si sono messi tutti a disposizione», il commento del sindaco Vincenzo Cirigliano preoccupato poiché il crollo avrà conseguenze per l’intera comunità. «Il cedimento interessa l’intero paese che, fino a quando non risolveremo, sarà costretto a percorrere un’altra strada che comporta un sensibile allungamento dei tempi perché si passa dai circa 4 a 10 chilometri di percorrenza».

È ancora tutto in divenire poiché sono in corso i primi interventi e i rilievi per capire le soluzioni da adottare. Tuttavia, dopo il sopralluogo dei tecnici della Provincia Provincia, secondo quanto ci ha detto lo stesso sindaco, «è allo studio la realizzazione di un breve percorso alternativo che dovrebbe permettere di accorciare i tempi di percorrenza».

RETE INTERNET IN VIA DI RIPRISTINO

Così come, Acquedotto Lucano, è al lavoro per completare un bypass della rete idrica per consentire che l’acqua arrivi a tutti e per permettere la riapertura già oggi delle scuole, dopo che ieri erano rimaste chiuse. Oggi dovrebbe anche essere riattivata tutta le rete internet. Nessun problema per le due famiglie che, unicamente a scopo precauzionale, avevano preferito non trascorrere la notte nelle proprie abitazioni, in quanto torneranno a casa. Cirigliano si è comunque adoperato per aiutare le persone in difficoltà. «Per aiutare le persone anziane, per mettere in condizione i medici di raggiungere i propri assistiti e per eventuali soccorsi, in collaborazione con la Croce Rossa, abbiamo predisposto due taxi sociali che partono dai due estremi della strada chiusa», ci ha detto ancora il primo cittadino.

FRANA DI SAN CHIRICO RAPARO, LE PAROLE DI ALIANDRO, FORZA ITALIA

Su quanto accaduto, il consigliere regionale di Forza Italia Gianuario Aliandro, ha espresso «profonda vicinanza alla comunità di San Chirico Raparo colpita dal cedimento stradale verificatosi in Via Vittorio Emanuele, nel centro abitato del paese».

«In queste ore di apprensione desidero manifestare la mia piena solidarietà ai cittadini, alle famiglie coinvolte e a quanti stanno vivendo momenti di paura e disagio per quanto accaduto. La priorità assoluta resta la sicurezza delle persone e la tutela delle abitazioni e delle attività presenti nell’area interessata», ha dichiarato Aliandro.

«Rivolgo un ringraziamento al sindaco, ai tecnici, alle forze dell’ordine e a tutti gli operatori impegnati nel monitoraggio e nella gestione dell’emergenza per il lavoro svolto con tempestività e senso di responsabilità. È fondamentale che si continui ad agire con rapidità per mettere in sicurezza la zona e garantire il necessario supporto ai cittadini colpiti». Il consigliere regionale assicura inoltre il proprio impegno istituzionale affinché la Regione Basilicata segua con la massima attenzione l’evolversi della situazione, sostenendo ogni intervento utile per la messa in sicurezza del territorio e per aiutare concretamente le famiglie coinvolte. «Non lasceremo sola la comunità di San Chirico Raparo. In momenti come questi è indispensabile fare squadra e assicurare risposte immediate e concrete a chi oggi vive difficoltà e preoccupazione per le proprie case e per il proprio futuro», ha concluso Aliandro.