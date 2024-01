Ancora un incidente sulla Basentana: un morto

2 minuti per la lettura

Ennesimo incidente stradale sulla Basentana, l’impatto, che riapre il dibattito sulla sicurezza, in una zona senza spartitraffico, un morto

Una nuova vittima ieri mattina, 16 gennaio 2024, sulla strada statale 407 Basentana. Si tratta di un uomo di 91 anni di Pisticci deceduto per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine nei pressi di Pisticci in un tratto senza spartitraffico centrale che risulta essere evidentemente la priorità non ancora completata su quell’arteria.

L’anziano, che era residente a Pisticci, era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata frontalmente con una Dacia Sandero, guidata da un giovane di 23 anni, rimasto ferito e trasportato all’ospedale di Policoro.

L’Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso e i Vigili del Fuoco. Si tratta evidentemente di episodi che riaprono il dibattito sulla sicurezza delle strade lucane e in particolare di alcuni tratti e alcune arterie che risultano sempre maggiormente al centro di incidenti di questo tipo che sono anche spesso fatali.

UN MORTO IN UN INCIDENTE SULLA BASENTANA, L’AMAREZZA DEL SEGRETARIO UGL

«Si ripetono con drammatica regolarità gli incidenti stradali sulla statale Basentana, da anni si parla e si scrive sulla necessità della messa in sicurezza della strada ma, avviene la morte ciclica di persone: è veramente vergognoso» scrive con amarezza il segretario provinciale dell’Ugl Giordano. «Come purtroppo abbiamo registrato in più di un’occasione, a facilitare scontri, ribaltamenti, e fuoriuscite di strada ci sono soprattutto le pessime condizioni della strada, aggravate da un percorso pieno di curve e da eventi atmosferici che la rendono scivolosa come una pista di pattinaggio su ghiaccio. Per l’Ugl – conclude Giordano – è allucinante come su questa maledetta strada si continuino a verificare incidenti ed a non trovare una definitiva soluzione affinché altre persone non perdano la vita”.