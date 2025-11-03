Incidente sulla Lavello-Canosa, morto 23enne pugliese

2 minuti per la lettura

Era un giovane operaio pugliese, di 23 anni, il ragazzo morto nell’incidente sulla Lavello Canosa lo scorso 1° novembre

LAVELLO – Aveva 23 anni il giovane pugliese morto a bordo della propria motocicletta nel pomeriggio del 1° novembre sulla statale 93 “Appulo Lucana”, ossia strada che parte da Potenza, passa da Lavello e arriva a Canosa di Puglia.

La vittima dell’incidente si chiamava Salvatore Abruzzese, nato a Minervino Murge, nel nord Barese. Faceva – per quel che è stato possibile sapere dalle prime notizie relative alla vicenda – l’operaio.

E’ stato lo scontro con un’autovettura a ucciderlo.

La vittima viaggiava in sella a una motocicletta che si è scontrata – per cause ancora in corso di accertamento – con un’automobile.

Sono accorsi sul posto gli operatori del servizio di Emergenza urgenza 118 per prestare soccorso.

E’ partita anche l’eliambulanza.

Ma per il giovane minervinese non c’è stato nulla da fare.

La salma di Abbruzzese è stata portata a Lavello.

La tragedia ha scosso la comunità di Minervino Murge.

Numerosi i messaggi di cordoglio per il giovane e di vicinanza alla famiglia.

Tanti anche i commenti da parte di esponenti della famiglia di Salvatore che hanno voluto esternare il proprio dolore e ricordare il parente deceduto in maniera così drammatica.

Poche ore prima, nel territorio di Bari, si era consumata un’altra tragedia: un’automobile era sbandata causa pioggia ed era finita di traverso sulla carreggiata.

Si era fermato un veicolo e uno dei tre occupanti, un giovane di nome Cosimo Magro, 25 anni di Bitonto, era sceso per assistere l’automobilista.

Vistolo in difficoltà si era fermato per assisterlo e si stava dando da fare per sistemare il triangolo sulla sede stradale, quando una terza vettura lo ha travolto. Era morto anche lui sul colpo.

Ora, sulla tratta da Lavello a Canosa, arriva questo nuovo dramma della strada che ha interessato un giovane motociclista e lambito le strade lucane.