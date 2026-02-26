Rivello, morto in un incidente stradale il dirigente Asp Schettino

3 minuti per la lettura

Rivello, Morto in un incidente stradale sulla “Fondovalle del Noce” il dirigente Asp Biagio Schettino Schettino, aveva 65 anni. Coinvolti anche un furgone e altre due vetture.

Dramma all’altezza di Rivello, nel Potentino. È di una vittima il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri mattina, 25 febbraio 2026, intorno alle 8 sulla statale 585 “Fondovalle del Noce”. A perdere la vita il dirigente dell’Asp Basilicata, Biagio Schettino, direttore della Medicina del lavoro e sicurezza dell’Azienda sanitaria di Potenza. Ancora da accertare le cause dell’incidente e non si esclude l’ipotesi di un malore avuto dal 65enne originario di Maratea, città in cui aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco, che avrebbe invaso la corsia opposta. Sulle dinamiche stanno indagando le forze dell’ordine.

Nell’incidente sono state coinvolte anche un furgone e altre due vetture, per un totale di quattro persone, nessuna in pericolo di vita. Uno dei conducenti, un uomo di 51 anni, è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza dove è ricoverato in Medicina d’urgenza. Il 118 è intervenuto anche con due ambulanze. In mattinata Anas ha fatto sapere di aver disposto la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni. Sul posto anche i carabinieri di Lagonegro e i vigili del fuoco di Lauria.

MORTO NELL’INCIDENTE STRADALE, IL CORDOGLIO DELL’ASP BASILICATA PER LA SCOMPARSA DI SCHETTINO

Dall’Asp Basilicata “profondo cordoglio” per l’improvvisa e tragica scomparsa di Biagio Schettino, “stimato dirigente medico e dipendente di lunga data dell’azienda, rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli è costato la vita. Schettino – scrive l’Asp in una nota – ha segnato con la sua passione e competenza trentennale l’intera traiettoria dell’Asp Basilicata, guidando con visione innovativa e rigore scientifico il dipartimento di Prevenzione collettiva salute umana, tutelando la salute dei lavoratori ed elevando gli standard di sicurezza in cantieri ed imprese in tutta la provincia di Potenza. Figura carismatica ed instancabile innovatore, ha formato generazioni di professionisti, lasciando un’eredità indelebile di eccellenza e capacità”.

IL RICORDO DEL DIRETTORE GENERALE DE FILIPPIS

“La sua scomparsa- ha evidenziato il direttore generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis- lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi. Ho avuto modo di apprezzarne le qualità professionali e umane e tale perdita- ha aggiunto il Dg- lascia sgomenti. Sono vicino personalmente, e con l’intera Azienda, alla moglie e al figlio sostenendoli in questo momento di grande dolore”.

IL MESSAGGIO DEL GOVERNATORE BARDI E DELLE ISTITUZIONI REGIONALI

“Apprendo con commozione e sgomento la tragica notizia dell’incidente avvenuto questa mattina sulla Fondovalle del Noce, in cui ha perso la vita il dottor Biagio Schettino. È un momento di grande dolore per tutta la Basilicata: perdiamo un uomo di valore e un medico che per anni è stato un punto di riferimento fondamentale per l’Asp e per l’intera comunità lucana”.

È quanto sottolinea, in una nota, il governatore Bardi, che aggiunge: “Biagio Schettino non era solo un dirigente stimato per la sua professionalità, ma una persona che interpretava la missione medica con una rara carica di umanità. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato va il mio abbraccio più stretto e il cordoglio dell’intera amministrazione regionale. In queste ore di lutto, il mio pensiero e le mie preghiere sono rivolti anche alla persona rimasta gravemente ferita nello scontro.

Seguiamo con apprensione l’evolversi delle sue condizioni – conclude Bardi – sperando con tutto il cuore che possa superare questo momento critico”. Anche il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella – in una nota dell’ufficio stampa – “esprime cordoglio per la tragica scomparsa del dottor Biagio Schettino, professionista che ha operato a lungo nella sanità lucana distinguendosi per competenza e senso di responsabilità. La sua scomparsa – sottolinea Pittella – rappresenta una grave perdita per la comunità professionale e per l’intero sistema sanitario della Basilicata. Alla famiglia e ai colleghi rivolgo, a nome dell’Assemblea consiliare, un pensiero di vicinanza in questo momento di dolore”.